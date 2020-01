UDMR vrea mandat de 5 ani pentru aleșii locali, la fel cum are și președintele țării

UDMR vrea mandat de 5 ani pentru toți aleșii locali, la fel cum are și președintele țării. Liderul Uniunii Democrate a Maghiarilor din România, Kelemen Hunor, spune că va depune chiar săptămâna viitoare un proiect de lege în Parlament prin care să fie majorat cu un an mandatul primarilor, consilierilor și al președinților de Consilii Județene. El spune că astfel va fi evitată situația în care vom avea în același an și alegeri locale, și parlamentare.

„Noi vom depune un proiect de lege săptămâna viitoare, când începe sesiunea parlamentară, pentru a schimba mandatul autorităților locale la cinci ani, începând cu viitorul mandat. În 30 de ani, deja cred că ne-am dat seama că nu e bine să avem în același an si mai ales prima dată locale și după aceea parlamentare. Lucrurile permanent se complică”, a declarat Kelemen Hunor la RFI România.

