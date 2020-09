USR: PSD „aruncă în haos” bugetul, după majorarea în Parlament a pensiilor cu 40%

USR a acuzat PSD că „aruncă în haos” bugetul României prin recentele modificări aduse la rectificarea bugetară, după ce parlamentarii din comisiile reunite de buget finanțe din Parlament au votat pentru majorarea pensiilor cu 40%.

„Două dintre modificările aduse la rectificarea bugetară, respectiv majorarea pensiilor cu 40% în loc de 14% și plafonarea împrumuturilor României de la 44% la 40%, destabilizează complet bugetul țării”, se arată într-un comunicat USR.

Conform USR, majorarea pensiilor cu 40% „înseamnă o gaură de zeci de miliarde în bugetul statului, care nu poate fi acoperită decât din împrumuturi sau din creșteri de taxe și impozite”

„România nu poate plăti pensiile decât într-un singur mod. Banii nu pot veni din cer, și nu am descoperit o rezervă de aur sau petrol pe care să ne bazăm. Vom plăti fie din taxe mai multe pe muncă, fie din împrumuturi interne-externe, deficit, inflație. Asta înseamnă că vom eroda puterea de cumpărare a banilor și vom face rău chiar celor pe care pretindem că îi ajutăm”, a spus deputatul USR Claudiu Năsui în timpul ședinței comune a Comisiilor de Buget Finanțe care au adoptat raportul cu modificări pentru rectificarea bugetară.

„În fiecare lună din 2020, fondul de pensii publice a avut un deficit în medie de câte 1,1 miliarde de lei/lună. Asta se întâmpla înainte de creșterea pensiilor de anul acesta. Dacă am crește cu 40% valoarea punctului de pensie, am mai adăuga câte 2,6 miliarde de lei deficit în fiecare lună. Într-un an, asta ar însemna 31 de miliarde de lei doar pentru a plăti creșterea promisă mincinos. În mod sustenabil, creșterea pensiilor se poate realiza doar dacă crește numărul salariaților din sectorul privat și salariul mediu din țară”, a explicat deputatul USR Cristian Seidler, membru în comisia de Muncă care a dezbătut săptămâna trecută rectificarea bugetară.

Liberalii nu au participat la ședința comisiilor de buget

Parlamentarii din comisiile reunite de buget finanțe din Parlament au votat pentru majorarea pensiilor cu 40%. Au fost 20 de voturi pentru. Votul a fost dat pentru abrogarea articolului din legea privind rectificarea bugetară în care se prevede majorarea cu doar 14% a pensiilor, în loc de 40%. Dacă forma adoptată în comisii trece și de votul din plenul reunit, pensiile trebuie majorate cu 40%. Liberalii nu au participat la ședința comisiei, singurul care a votat împotriva amendamentelor PSD fiind deputatul USR, Claudiu Năsui.

Președintele Klaus Iohannis a declarat că, printr-o astfel de acțiune, „PSD vrea să detoneze finanțele publice ale României”.

De asemenea, premierul Ludovic Orban a avut o ieșire nervoasă, la un eveniment electoral din Argeș, ca reacție la această știre și a spus că „ăștia sunt demenți!” și că PSD, prin modificarea în Parlament a legii bugetului, „a băgat România în faliment” prin cheltuieli suplimentare iar, în aceste condiții, statul nu va mai putea să se împrumute.

