Vasile Blaga s-a întâlnit la sediul PNL cu mai mulţi dintre liderii fostului PDL. Orban nu a fost invitat

Cu o zi înainte de a doua şedinţă a Guvernului din această săptămână, ies la iveală tensiuni interne în principalul partid al opoziţiei. Fostul copreşedinte PNL Vasile Blaga, retras în ultima perioadă într-un con de umbră, s-a întâlnit la sediul PNL cu mai mulţi dintre liderii fostului PDL, inclusiv primarul Clujului Emil Boc, şeful Consiliului Judeţean Suceava, Gheorghe Flutur, sau primarul PNL de Alba Iulia, Mircea Hava.

Tensiunile sunt negate însă oficial atât de Vasile Blaga, cât şi de Ludovic Orban.

Vasile Blaga: „Vrem un partid puternic, sunt multe lucruri de corectat, colegii le vor trasmite către forurile formale.

În orice familie pot fi îmbunătăţiri şi sunt sigur că vor fi.

Eu nu mai doresc să fiu preşedinte niciodată. Cu tot ce pot să ajut, am ajutat. Nu m-aţi auzit aruncând cu săgeţi, nu îmi trebuie nicio funcţie în partid ca să am orice rol pe care şi-l doresc colegii mei.

În şedinţă discuţia a fost între noi, între membrii PNL, mulţi fără nicio funcţie care de un an şi jumătate nu ne-am mai întâlnit pentru că, într-adevăr aveam o problemă de comunicare şi care s-au bucurat că ne-am întâlnit”.

Reporter: L-aţi invitat şi pe Ludovic Orban?

Vasile Blaga: Nu.

Reporter: De ce ?

Vasile Blaga: „Pentru că am discutat cu membri PNL din vechiul PDL”

Ludovic Orban: „Eu sunt deschis dialogului cu toţi membrii PNL, indiferent ce funcţii ocupă atâta timp cât au idei, se implică. Sunt un om deschis la dialog şi comunicare şi la îmbunătăţiri a comunicării în interiorul şi exteriorul partidului.

Am discutat cu toţi colegii mei, cu fiecare în parte. A fost o discuţie pe care a vrut să o aibă domnul Blaga, să ne aducem aminte, domnul Blaga a avut de suferit. E un om care când a început urmărirea penală s-a retras, a făcut un pas în lateral şi probabil a vrut să aibă o discuţie cu colegii săi mai apropiaţi. Am fost informat, am fost de acord şi orice fel de discuţie are loc în sediul partidului între colegi e binevenit”.

