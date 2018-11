Victor Negrescu explică de ce şi-a dat, de fapt, demisia. Ce s-a discutat în ultima şedinţă de Guvern

Victor Negrescu a făcut precizări la Digi24 despre ultima şedinţă de Guvern la care a participat şi în urma căreia şi-a dat demisia din funcţia de ministru pentru Afaceri Europene.

El a subliniat că a încercat să îşi facă treaba cât mai bine, conform standardelor profesionale pe care le are.

„Ca urmare a discuţiilor purtate am ajuns la concluzia că nu mai pot exercuta mandatul la acelaşi nivel ca până atunci. Am anumite standarde profesionale, încerc să îmi fac treaba cât mai bine. Ca urmare a discutiilor purtate, la ultima şedinţă de guvern la care am participat am constatat că nu mai pot face munca la acelaşi nivel.

Discuţia în şedinţa de Guvern este la capitolul confidenţial”, a spus Negrescu.

Întrebat dacă în şedinţa de Guvern s-a vorbit despre o împărţire a atrubuţiilor sale cu Rovana Plumb şi Eugen Teodorovici, Negrescu a răspuns: „În guvern avem un singur ministru delegat pentru afaceri europene, deja are atribuţii limitate. Probabil că la un moment dat s-a considerat ca o parte din dosarele europene să fie împărţite cu alţi colegi”.

„Respect decizia, dar sunt un om principial, cu valori. Voiam să duc lucrurile pe mai departe.

Mi s-a solicitat şi public de către colegi, am explicat la nivelul PSD, cred că mai departe ţine de decizia organizatorică.

Ştiu doar că după discuţiile purtate, colegii mei, preşedintele PSD, premierul, au spus că au fost mulţumiţi de activitatea mea şi sunt convins că pot să îmi sprijin colegii.

Convingerile mele sunt că anumite respnsabilităţi le are fiecare şi pentru a îndeplini atribuţiile să continui linia pe care o începusem.

Nu e vorba despre atribuţii, e vorba de capacitatea de a putea să lucrezi împreună cu ceilalţi colegi”, a declarat Negrescu.

El a susţinut că PSD trebuie să fie proeuropean, fiind un partid care a fost capabil să finalizeze negocierile pentru aderare şi trebuie să continue în aceeaşi manieră.

Îmi doresc să avem o atitudine bazată pe dialog, îmi doresc o Românie puternică în UE.

Voi susţine tot timpul calea europeană”, a spus el.

Victor Negrescu și-a dat demisia din Cabinetul Dăncilă după şedința de guvern de joi, cu mai puțin de două luni înainte ca România să preia președinția rotativă a UE.

Ministrul de Finanțe, Eugen Teodorovici, declara la Digi24 că demisia ministrului pentru Afaceri Europene, Victor Negrescu, este „o supriză neplăcută” și „o măsură total nejustificată”, care poate fi interpretată și ca „imaturitate din punct de vedere politic”.

Etichete:

,

,

,

,