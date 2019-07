Negocieri blocate. Ce a discutat Victor Ponta cu Viorica Dăncilă şi cu Călin Popescu Tăriceanu

Preşedintele Pro România, Victor Ponta, a discutat luni cu preşedintele PSD, Viorica Dăncilă şi cu preşedintele ALDE, Călin Popescu Tăriceanu despre o eventuală susţinere a unui candidat comun la alegerile prezidenţiale, însă nu s-a ajuns la nicio concluzie.

„Nu am luat nicio decizie privind candidaturi sau colaborari politice ( asemenea decizii pot fi luate doar de catre Echipa ProRomania) / asa cum am facut si atunci cand am discutat cu liderii Opozitiei sau cu Presedintele Iohannis am dat dovada de dorinta de dialog - dar am prezentat si sustinut punctele de vedere ale ProRomania si interesele sociale si economice pe care noi le reprezentam.”, a scris pe Facebook, Victor Ponta, după întâlnirea cu Viorica Dăncilă şi cu Călin Popescu Tăriceanu.

Victor Ponta susţine că în discuţiile cu cei doi lideri a abordat problema reformelor din administraţie, economie, finanţe, educaţie şi sănătate.

„Am insistat doar pe obiectivul principal al ProRomania - o schimbare radicala fata de tot ceea ce s-a intamplat din Ianuarie 2017 si pana in 27 Mai 2019 : asigurarea unei guvernari eficiente si a unor reforme adevarate in domeniul administratiei publice , al economiei si finantelor, educatie, sanatate, mediu samd.”, a mai scris Ponta.