Victor Ponta: PSD trăiește din legende. A doua s-a încheiat ieri

Fostul premier Victor Ponta spune că cele două legende prin care PSD trăiește au dispărut. Prima, din cauza guvernului „penibil”, iar cea de-a doua, pentru că nu a reușit să scoată alegătorii la referendum.

Victor Ponta, fondator Pro România: PSD trăiește din legende. Prima este că are guverne bune, s-a dus legenda, are cel mai penibil, neprofesionist guvern. A doua legendă era că are organizare, poate scoate la vot milioane de oameni. Ieri s-a încheiat și a doua legendă. Social democrația... să fim serioși, tot ce face Dragnea si ce se decide este total împotriva principiilor social democrate. Tot ce îi unește e să nu ajungă la închisoare și să își împartă funcții.

PNL, cât e condus de Orban, nu e periculos pentru PSD.

„Am tot respectul pentru cei care se manifestă pentru interesul electoratului. Pot să nu fiu de acord, dar nu resping ideea. PSD nu s-a comportat în interesul electoratului său, care așteaptă politici de dezvoltare, locuri de muncă, liniște. De electoratul PSD vorbim, pentru că am obținut milioane de voturi. E un electorat care nu iubește războiul constant, e un electorat care își dorește mai multă stabilitate, or liderii nu acționează în sensul ăsta și oamenii nu au ieșit la vot.

