VIDEO. Cum răspunde Dragnea când e întrebat dacă garantează că nu există un proiect privind amnistia și grațierea

La Parlament, jurnaliștii au vrut să afle de la președintele PSD, Liviu Dragnea, dacă există vreun proiect de lege în lucru cu privire la amnistie și grațiere, în condițiile în care, săptămâna trecută, au existat informații pe surse că Executivul pregătește adoptarea unei ordonanțe de urgență în acest sens. Cum, până la urmă, nu a fost adoptată vreo ordonanță, iar Parlamentul a intrat între timp în vacanță, ar rămâne valabilă varianta unui proiect de lege, mai ales că și reprezentanții ALDE și ai UDMR s-au pronunțat împotriva adoptării unei ordonanțe de urgență pe acest subiect.

Întrebat dacă există în PSD sau în coaliția la guvernare un proiect de lege privind amnistia și grațierea, liderul social-democrat s-a făcut, inițial, că nu înțelege la ce se referă jurnaliștii. „Fiscală? De alt tip de amnistie și grațiere... de alt tip de proiect de genul ăsta eu nu știu”, a spus Dragnea.

La insistențele reprezentanților presei, care au vrut să afle dacă, în calitatea sa de lider al PSD și coaliției, garantează că nu există vreun proiect privind amnistia și grațierea, Liviu Dragnea a răspuns iritat: „Dumneavoastră sunteți bancă? Să garantez la bancă?”.

Ulterior, a spus ironic că „în PSD sunt și alții influenți, nu numai eu”. „Deci, în primul rând, nu-mi place stilul ăsta. Mă puneți să jur... nu se fac astfel de garanții”, a mai spus Dragnea.

Nici în privința „momentului zero în an centenar”, invocat de Darius Vâlcov, liderul PSD nu a oferit lămuriri. „De ce vreți să știți dacă vă puteți lua concediu? Bun. Vreau să-l citez pe Florin Iordache: «Altă întrebare?». Am răspuns la asta, nu mai vreau să comentez non-știri, sincer”, a mai spus Dragnea.

Întrebat dacă se vor relua discuțiile pe vechiul proiect privind amnistia și grațierea trimis Parlamentului de Guvernul Grindeanu, liderul social-democrat a răspuns: „Cred că rămâne blocat”.

