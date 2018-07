VIDEO. Dragnea despre moartea lui Călin Farcaș: „Da, domnu'... Ce vreți de la mine acum?”

Jurnaliștii au vrut să afle de la președintele PSD, Liviu Dragnea, părerea sa despre sistemul sanitar și despre moartea tragică a tânărului Călin Farcaș, care s-a stins din viață luni seara, după ce timp de doi ani a așteptat un transplant de plămâni, transplant care nu s-a putut realiza în țară, dar nici în străinătate din cauza lipsei unei înțelegeri între statul român și Eurotransplant.

Reporterul Digi24 Cristian Andrei l-a întrebat pe șeful PSD cât de mult îl îngrijorează situația relevată de decesul lui Călin Farcaș, care a murit cu banii pentru operație în cont, deoarece statul român nu a prelungit înțelegerea cu Eurotransplant. „Nu mă îngrijorează, mă revoltă. Și ceea ce a făcut Sorina Pintea a făcut foarte bine. Și trebuie să facă în continuare. După părerera mea, nu eu decid, pentru că premierul decide, ministrul Sănătății trebuie să fie mult mai dur, mult mai radical, să taie în carne vie în acest sistem în care statul român în permanentă a pompat bani. Noi am alocat sume și mai mari și... deocamdată rezultatele nu sunt pe măsura investițiilor și pe măsura dorinței legitime a pacienților români. Eu, personal, politic îi acord tot sprijinul doamnei Sorina Pintea...”, a răspuns Liviu Dragnea.

La insistența jurnalistului care a arătat că un om a fost condamnat de statul român la moarte, președintele PSD a devenit nervos: „Da, domnu'... Ce vreți de la mine acum?”.

Când i se spune că întrebarea are legătură cu sistemul de sănătate și cu modul în care actuala putere guvernează, Liviu Dragnea a continuat apăsat: „Asta am spus și eu, asta am spus și eu. Da, am înțeles”.

„Care ar fi soluția ca autoritățile să nu mai paseze responsabilitățile? Ce ar trebui făcut ca un astfel de caz să nu se mai întâmple?”, au insistat jurnaliștii, adăugând că-i cer președintelui PSD o opinie personală, nu de specialist. „Păi, tocmai asta vroiam să vă spun. Adică, nu aveți totuși o limită, zic și eu. Și moartea unui om, această tragedie, vreți să o folosiți într-o chestiune politică. Sincer. Ați spus mai devreme că este nevoie de opinia unui specialist. Păi să vorbească specialiștii, nu să-mi dau eu cu părerea pe holurile Parlamentului. Asta nu o fac”, a spus Liviu Dragnea. Șeful PSD a mai arătat că „avem un Guvern” și că acesta ar trebui să vorbească.

