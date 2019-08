VIDEO. Exprimarea i-a jucat din nou feste premierului Viorica Dăncilă

Viorica Dăncilă a evitat ceremonia de Ziua Marinei, cum făcea și predecesorul ei, Liviu Dragnea. A preferat răcoarea unei mănăstiri şi a fost la Putna, alături de 25 de mii de pelerini. A transmis şi un mesaj după slujba de Sfânta Maria, doar că exprimarea i-a jucat iar o festă. Ura şi solidaritatea au făcut o pereche pe care premierul nu o dorea.

- Cu ce gânduri plecați de la Putna? a fost întrebată premierul Viorica Dăncilă.

- Cu foarte multă liniște și încredere că oamenii au credință și se roagă pentru binele poporului român, că ura va fi însoțită de solidaritate și că oamenii care cred sunt oameni mai buni și care nu fac rău semenilor lor. Sper că ziua de azi, binecuvântată, să aducă mai multă unitate pentru poporul român, a răspuns premierul Viorica Dăncilă.

Viorica Dăncilă s-a dus joi la mănăstirea Putna, la slujba de Sfânta Maria, însoțită de mai mulți lideri PSD. Peste 25 de mii de pelerini au participat la slujba de anul acesta.

„Mă bucur foarte mult să fiu la Putna la această mare sărbătoare, cu gânduri bune, cu dorinţa de a aduce mai multă solidaritate şi mai puţină ură între români. Cred că acest lucru ar trebui să ne dorim toţi care vrem binele acestei ţări. Şi cred că, măcar atunci când vin sărbătorile, am putea fi mai buni şi am putea lăsa deoparte lucrurile care ne despart şi să vedem lucrurile care ne unesc (…) Cred că dacă toţi am merge şi ne-am ruga şi am fi mai buni, cred că şi societatea ar fi mult mai unită, nu ar fi aşa de divizată”, a declarat Viorica Dăncilă, citată de Agerpres.

Viorica Dăncilă și-a anulat vizita la Botoșani

Premierul este într-un pelerinaj mai amplu prin Moldova. Miercuri a fost la Fălticeni, iar joi după-amiază era așteptată la Botoșani, vineri urmând să meargă la Iași.

Însă după ce a fost la mănăstirea Putna, preşedintele Partidului Social Democrat (PSD) şi-a anulat vizita pe care o avea programată, joi, în Botoşani.

„Având în vedere modificarea programului doamnei prim-ministru Viorica Dăncilă, vizita domniei sale în judeţul Botoşani va fi reprogramată”, au anunţat reprezentanţii PSD, citați de Agerpres.

Viorica Dăncilă ar fi urmat să ajungă în Botoşani în jurul orei 17:00 şi ar fi trebuit să participe, alături de preşedintele executiv al PSD, Eugen Teodorovici, şi secretarul general al partidului, Mihai Fifor, la Comitetul Executiv Judeţean al organizaţiei judeţene a PSD.

Surse politice susţin că Viorica Dăncilă va pleca de la Suceava direct la Iaşi.

