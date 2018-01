VIDEO. Stănescu dă detalii despre mesajul pe care l-ar fi primit de la șeful SPP

Vicepremierul Paul Stănescu, ministru al Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, a afirmat miercuri că Lucian Pahonţu i-a transmis printr-un „prieten” că preşedintele PSD, Liviu Dragnea, va fi „executat” şi că el ar putea prelua „şi partidul chiar”.



„Vă pot spune următorul lucru. A venit un prieten la mine, din partea unui înalt funcţionar al statului român, am înţeles că Pahonţu îl cheamă, şi mi-a spus următorul lucru: să-mi transmită, la două săptămâni după ce am fost numit vicepremier, ministru al Dezvoltării, că e foarte bine să colaborez, pentru că o să am protecţie, pentru că Liviu Dragnea va fi executat până în martie cel târziu şi că eventual eu aş putea să preiau şi partidul chiar”, a susţinut Stănescu la Parlament.

Întrebat de jurnaliști ce înseamnă „executat”, Stănescu a răspuns: „Ce înțelege toată lumea”.



Cât despre colaborare și ce ar fi putut ea să însemne, social-democratul a spus: „Nici asta nu știu, pentru că am spus următorul lucru: «te rog să-i spui că a greşit adresa, total a greșit adresa». (...) E o întâmplare adevărată, reală, asta e. Nu ştiu cine e Pahonţu, nu l-am văzut în viaţa mea. Niciodată nu m-am gândit să preiau partidul şi nici nu mă gândesc. Nu cred că SPP e de vină, cred că oamenii sunt de vină şi e impardonabil să se spună aşa ceva. Eram vicepremier, asta înseamnă un atentat grav la democraţie”.

Președintele PSD, Liviu Dragnea, a relatat, luni seara, într-o emisiune tv, că mai mulţi colegi din PSD l-au avertizat că şeful SPP, Lucian Pahonţu, a fost „implicat mai multe decât era cazul: în Guvernul Tudose”. Dragnea a susţinut că Pahonţu i-ar fi transmis lui Paul Stănescu că el o să fie „executat”, „undeva prin martie”.