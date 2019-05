Viorica Dăncilă, confuză la mitingul PSD de la Galați: ”Facem aici summitul de la Iași”

Viorica Dăncilă, prezentă la mitingul PSD de la Galați, a făcut o confuzie în legătură cu locul unde se află, spunând că este de fapt la Iași, unde, cu două zile înainte, partidul organizase un miting la care ea nu a participat.

Foto: InquamPhotos/Octav Ganea

Criticând Summit-ul de la Sibiu unde ea nu a fost invitată, Viorica Dăncilă a spus, pe scena instalată la Galați, ”Facem aici Summit-ul de la Iași!”.

”Am văzut doar poze, dar care este rezultatul acestui Summit (de la Sibiu, n.r.), cum sunt reprezentate interesele românilor? De aceea, dragi români, facem aici Summitul de la Iași... Scriem declarația de la Galați și în această declarație scriem cu tărie că nu mai acceptăm niciodată ca părinții și bunicii noștri să fie umiliți, să se taie pensii și salarii, să se închidă spitale, că nu mai acceptăm ura, că vrem ca noi, românii, vrem să ne consutruim propriul destin”, a spus prrim-ministrul.

”Când nu ai proiecte, vii și țipi și jignești. Am venit la iași, am venit la Galați, la Botoșani, am mers în multe locuri din țară pentru că este un moment important pentru țară”, a continuat aceasta atacurile la adresa Opoziției, spunând că PSD are candidați ”cu tricolorul în suflet”.

Preşedintele PSD, Liviu Dragnea, premierul Viorica Dăncilă şi candidaţi ai PSD la alegerile europarlamentare participă sâmbătă la un miting PSD la Galaţi. Liviu Dragnea şi cei care îl însoţesc au făcut o baie de mulţime în drumul către scena de pe care îşi vor rosti discursurile.

Potrivit presei locale, la manifestaţia la care social-democraţii aşteaptă zeci de mii de oameni, numeroşi participanţi au fost aduşi cu autocarele. La Galaţi este anunţată şi o contramanifestaţie intitulată „Marş din oraşul nostru!”.

Etichete:

,

,