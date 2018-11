Viorica Dăncilă, mesaj profund antieuropean: Ingerințe grave în treburile interne ale României

Viorica Dăncilă a transmis marți seară prin intermediul televiziunii Antena 3, un mesaj împotriva Uniunii Europene ca reacție la raportul MCV și la rezoluția adoptată de Parlamentul European. Ambele demersuri europene au criticat ofensiva PSD-ALDE-UDMR împotriva independenței Justiției și a luptei anticorupție, scrie G4Media.

Viorica Dăncilă a transmis marți seară un mesaj împotriva Uniunii Europene - Foto: Inquam Photos / Octav Ganea

„Nu mai putem accepta ca românii să fie certați pentru ceea ce se face peste tot în Europa sau să li se ceară lucruri pe care nu le face nimeni în Europa”, a declarat Viorica Dăncilă.

”Categoric, se vede că este o rezoluţie politică. Este profund incorectă şi în cel puţin câteva puncte nu are temei deloc, iar în altele nici măcar nu se referă la România”, a susținut Dăncilă.

Ea a precizat că este de neînțeles critica aruncată de către Parlamentul European asupra Jandarmeriei, susținând că intervenția forțelor de ordine din alte țări membre UE este perfect identică.

Cât despre raportul MCV făcut public de Comisia Europeană, Dăncilă a spus că este „dezamăgită și revoltată”.

„Dezamăgită pentru că nu e drept și corect câtă vreme argumentele României nu sunt luate în considerație. Am fost în Parlamentul European, am vorbit despre România, am adus în atenția Parlamentului European și a domnului Timmermans anumite lucruri pe care acum nu poate spune că nu le știe, mă refer la protocoale. Revoltată pentru că României i se cer lucruri de neacceptat într-o altă țară europeană, de exemplu să suspendăm imediat legile votate de Parlament și validate de Curtea Constituțională. Este o ingerință gravă în treburile interne ale unui stat membru. Nimeni nu are dreptul să intervină în procedurile de numire sau revocare a unor procurori”, a mai spus Viorica Dăncilă.

