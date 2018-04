Viorica Dăncilă nu are de ce să-și dea demisia, spune Liviu Dragnea

Preşedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat, vineri, că premierul Viorica Dăncilă nu are de ce să demisioneze, precizând că se bucură în continuare de sprijinul său și al partidului.





„Nu are de ce să-şi dea demisia şi are suportul nostru în continuare”, a spus Liviu Dragnea, după ce a ieşit din sediul DNA. El a adăugat că votul de încredere i-a fost acordat premierului de Parlament, şi nu de preşedinte.



Întrebat dacă Viorica Dăncilă l-a anunţat de dimineaţă că ar vrea să demisioneze, Dragnea a spus: „Nici vorbă. Nici acum, nici atunci când apăruseră ştirile că vrea să demisioneze. Are treabă la Guvern”.



Despre mutarea ambasadei României din Israel, preşedintele PSD a spus că nu vrea să vorbească în faţa DNA despre acest subiect, despre care va vorbi pe larg săptămâna viitoare, „pentru că subiectul este foarte important”.



Dragnea a negat că a încercat vânzarea unor importante companii de stat către grupuri de interese din Israel, aşa cum a afirmat fostul premier Victor Ponta, şi a precizat că acesta face astfel de afirmaţii „pentru că a ajuns foarte jos, jos de tot”.



Despre vizita în Israel, preşedintele PSD a spus că a avut „întâlniri separate” faţă de cele ale premierului şi a reiterat faptul că nu are nevoie de aprobare de la nimeni să facă vizite externe.



„La cine trebuie să cerem voie să părăsim ţara? Eu credeam că s-a închis interdicţia asta, aşa îmi aduc eu aminte”, a afirmat Dragnea.



Liderul PSD a mai menţionat că în Constituţie este prevăzut că Guvernul este responsabil de politica internă şi externă, în urma programului de guvernare aprobat de Parlament. El a respins afirmaţiile potrivit cărora modificarea Codurilor penale s-ar face cu dedicaţie, inclusiv pentru el, şi a explicat că nu ştie să existe un al doilea memorandum pe care ministrul de externe Teodor Meleşcanu i l-a prezentat premierului, cu privire la mutarea ambasadei României din Israel.

(text: Agerpres)