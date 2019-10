Viorica Dăncilă: „Nu cred că cineva și-ar permite” să țină avioanele la sol. „Cred că adevărul este mai important decât minciuna”

Premierul interimar Viorica Dăncilă spune că, dacă acuzațiile privind încercarea de a ține la sol avioanele Tarom pentru a împiedica parlamentari să vină la București pentru a vota moțiunea de cenzură se dovedesc a fi adevărate, măsura pe care o va lua va fi „demiterea imediată”, dar că nu e convinsă de veridicitatea lor.

„Nu cred că cineva și-ar permite să facă așa ceva”, a spus ea.

Rugată să comenteze faptul că ministrul Răzvan Cuc a recunoscut că s-a interesat dacă parlamentarii respectivi erau în acele aeronave, Dăncilă a răspuns: „Este total diferit, după câte înțeleg, ministrul Transporturilor are dreptul să se intereseze de anumiți pasageri. Așa înțeleg că este regulamentul. Dar acest lucru nu înseamnă că și-ar permite cineva să țină avioanele la sol”.

„Corpul de Control va veni cu toate datele și atunci o să am o situație a ceea ce s-a întâmplat. Am încredere în oameni și am încredere în prezumția de nevinovăție, este o acuzație foarte gravă. Sunt informații contradictorii, declarații contradictorii, trebuie să vedem care este realitatea. Cred că adevărul este mai important decât minciuna”, a spus Dăncilă.

Fosta şefă a TAROM, Mădălina Mezei, a spus că ministrul interimar al Transporturilor Răzvan Cuc i-a cerut să ţină avioanele TAROM la sol în ziua moțiunii de cenzură. Declarația a fost făcută la două zile după ce Mezei a fost demisă.

Răzvan Cuc a confirmat că s-a întâlnit miercuri seara cu Mădălina Mezei, fosta directoare a TAROM, dar a negat că i-ar fi cerut reținerea unor aeronave la sol în ziua moțiunii de cenzură. În schimb, recunoaște că s-a interesat ce parlamentari vin la București, dar spune că a vrut să se asigure că „totul e OK”.

DNA a deschis o anchetă în acest caz, iar Mezei a fost audiată astăzi.

„Am dat toate detaliile. Aș vrea să discut despre valorile mele personale. Eu cred în familie, în carieră și în TAROM. TAROM-ul este a doua mea familie”, a spus Mezei.