Viorica Dăncilă publică o carte despre relația cu Dragnea și campaniile din 2019: „Urmează momente interesante”

Fostul premier Viorica Dancilă anunță, într-un mesaj pe Facebook, că urmează să publice o carte despre perioada în care a fost prim-ministru. „Urmează momente interesante”, transmite Viorica Dăncilă.

Volumul „Viorica Dăncilă-partea ei de adevăr” este un interviu amplu realizat în colaborare cu jurnalista Marga Nițu și cuprinde detalii despre despre relația cu Liviu Dragnea, dar și despre campaniile electorale din 2019 și colaborarea cu actuala conducere a PSD.

„Am vorbit despre multe dintre provocările perioadei în care am fost prim-ministru, inclusiv despre relația cu Liviu Dragnea, dar și despre campaniile electorale din 2019 și colaborarea cu cei care astăzi conduc PSD. Am fost și rămân social-democrată și un om de echipă, iar acesta e motivul principal pentru care am amânat lansarea acestui volum pentru perioada post-electorală. Sunt lucruri care trebuie spuse, fiindcă PSD nu se poate reclădi decât pe adevăr și pe analiza obiectivă a problemelor trecutului. Revin cu detalii, urmează momente interesante”, spune fostul premier, în mesajul publicat pe Facebook.

Editor : R.K.