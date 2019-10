Viorica Dăncilă: Situația Anei Birchall va fi discutată în următoarea ședință CEx

Premierul Viorica Dăncilă a declarat, pentru Mediafax, că atitudinea ministrului Ana Birchall nu este poziția PSD și că situația acesteia va fi discutată în următoarea ședință a Comitetului Executiv.

„Atitudinea doamnei ministru Ana Birchall nu este poziția PSD. Am spus și repet.: PSD nu va mai da nicio OUG pe Justiție. Noi ne-am învățat lecția la europarlamentare. Intervenția doamnei Birchall nu e personală, este revocată conform deciziei CCR și eu nu accept, am avut o discuție cu ea și nu accept să implice ministerul în scandal. Este membră PSD, vom vedea atitudinea dânsei în fața colegilor care sunt dezamăgiți, atitudine care dezamăgește. Magistrații trebuie să ajungă la un consens. A fost deja o discuție legată de acest aspect în care am subliniat, vom avea în noul CEx, indiferent ...dar după moțiunea de cenzură venim cu remanierea Guvernului în plenul Parlamentului", a declarat Viorica Dăncilă.

Ana Birchall a anunţat, în luna septembrie, că grupul de lucru interministerial coordonat de minister a ajuns la concluzii preliminare referitoare la Secţia de investigare a infracţiunilor din justiţie, precizând că ”sunt două concluzii şi niciuna nu susţine funcţionarea în această formă a acestei instituţii".

La finalul lunii august, premierul Viorica Dăncilă i-a trimis lui Klaus Iohannis o solicitare de revocare a Anei Birchall de la Ministerul Justiției și numirea Danei Gîrbovan în locul acesteia. Șeful statului a respins-o însă pe Gîrbovan și nu a semnat decretul de revocare a lui Birchall. În urmă cu câteva zile, noua propunere de interimar pentru Justiție a fost Daniel Duciu.

Editor web: Cristina Tudor