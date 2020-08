Marcel Ciolacu este președinte plin al Partidului Social Democrat. După aproape 9 luni în care a fost lider interimar, Ciolacu a fost ales președinte într-un congres online. Foștii premieri Sorin Grindeanu și Mihai Tudose, sociologul Vasile Dîncu și primarul Capitalei, Gabriela Firea, sunt doar câteva din numele cooptate în echipa de conducere.

Nu au fost emoții în momentul anunțării rezultatului: „Voturi pentru Eugen Orlando Teodorovici - 91, iar voturi pentru Reconstrucția PSD, 1310. Se declară câștigătoare moțiunea Reconstrucția PSD. Semnează Decebal Făgădau... Permiteți-mi, domnule președinte, să felicit prin dvs întreaga echipă câștigătoare și bunul Dunmnezeu să ne ajute să contribuim fiecare dintre noi la reconstrucția PSD”.

La Congres, Marcel Ciolacu a încercat să se delimiteze de fostul lider, Liviu Dragnea. A declarat că „viitorul PSD înseamnă toleranță zero față de corupție și abuzuri” și a spus că justiția trebuie să se facă în sala de tribunal, nu în altă parte.

Sorin Grindeanu și Gabriela Firea sunt noii prim-vicepreședinți ai PSD. Paul Stănescu ocupa funcția de secretar general, iar Vasile Dîncu este președintele Consiliului Național. Din echipa lui Marcel Ciolacu fac parte alți 12 vicepreședinți, printre care Mihai Tudose sau Lia Olguța Vasilescu.

Marcel Ciolacu: Vremea tătucilor a apus

„Avem oameni extraordinari! Bine pregătiți! Profesioniști care și-au demonstrat competența fiecare în domeniul său! Dar care nu au fost lăsați să vină în față! PSD s-a bazat de-a lungul timpului pe tătuci. Și în mod evident acest lucru nu a făcut bine partidului și nici României. Vremea tătucilor a apus. Eu sunt un om de echipă! Eu vreau un PSD condus de o echipă. Și de aceea am adus în prima linie cei mai buni oameni! Oameni care și-au dovedit competența atât în organizațiile, cât și în comunitățile lor. Oameni care se bucură de încrederea românilor”, a declarat Marcel Ciolacu.

Dumitru Buzatu: Să ne măsurăm puțin înălțimea!

Afirmația noului președinte PSD a fost sancționată de liderul de la Vaslui, Dumitru Buzatu.

„Am auzit azi că vrem să ne transformăm dintr-un partid conservator într-un partid modern. Eu credeam, acum 30 de ani, că m-am înscris într-un partid modern deja. Dar, sigur, modernismul nu e proprietatea nimănui şi, evident, apreciez această tendinţă de a vă situa în linia modernismului şi de a înlătura vechile metode. Vechile metode le asimilez aici cu exprimarea domnului preşedinte interimar, care a spus că a trecut vremea tătucilor. Cred că se referea la tătucul Stalin, pe care evident chiar și eu, care nu sunt atât de nou în PSD, nu îl recunoscu că ar fi făcut vreodată parte din PSD. Poate că e bine ca la adresa liderilor noştri din trecut să ne exprimăm cu mai multă atenţie. Că printre aceştia au fost Ion Iliescu, Adrian Năstase... şi ar fi cazul să ne măsurăm puţin înălţimea, chiar dacă rigla sau ruleta pe care o folosim arată câteva sute de centimetri”, a spus Buzatu.

Marcel Ciolacu: Ciolacu, când se trezește dimineața, se uită în oglingă și vede cât este de înalt

Ulterior, după ce a fost ales președinte, Marcel Ciolacu i-a răspuns lui Dumitru Buzatu: „Ciolacu, când se trezește dimineața, se uită în oglindă și vede foarte bine și cât este de înalt, și cât e mare. Am dus 9 luni de zile, împreună cu Paul Stănescu, tot echilibrul în partid. Nu m-am grăbit nici eu, nici Paul Stănescu, să facem alegeri hazardate sau să facem echipe genunchi. Mă simt împlinit, în visul meu. Am reușit să facem cea mai performantă echipă. Cu toții suntem trecători, de înlocuit, nu e nicio problemă, e în firea lucrurilor. S-ar putea să fim competitori în partid. Nu e un lucru rău, e un lucru normal. Să fim mai responsabili, să credem în noi și să nu mai semănăm neîncredere. Eu o să mă țin de toate promisiunile. Pe lângă multele defecte, am o calitate - de a mă ține de cuvânt”, a spus Ciolacu.

Sorin Grindeanu: Mi-a fost dor de voi

Sorin Grindeanu a revenit în partid după ce a fost exclus din PSD în vara lui 2017. „Îmi pare bine că am revenit. Să știți că mi-a fost dor de voi. Mă simt ca orice român care se întoarce acasă după o călătorie lungă”, le-a spus el social-democraților.

Gabriela Firea: Să nu o schimbăm pe Maria, doar să ne uităm la ce pălărie poartă

Primarul Capitalei, Gabriela Firea, a atras atenția că promisiunile din Congres trebuie îndeplinite. În caz contrar, PSD va fi în continuare sancționat de alegători.

„Toate sună foarte bine, toate sunt bune, dar dacă rămânem cu aceste gânduri frumoase şi idei doar pe hârtie, înseamnă că au dreptate românii care spun: e aceeaşi Mărie cu altă pălărie! Dragi colegi, eu vă propun să nu o schimbăm pe Maria, doar să ne mai uităm, din când în când, la ce pălărie poartă, dacă e în regulă, pentru că Maria noastră a fost şi este cea mai harnică, corectă, cea mai omenoasă, cea mai dornică să-i ajute pe ceilalţi. Şi nu avem de ce să ne ferim şi să ne fie ruşine de Maria noastră, că noi am cam făcut-o de râs. Dacă schimbăm numele, sigla, conducerea, poate chiar sediul nu înseamnă că s-a produs vreo revoluţie. Adevărata revoluţie este în fiecare clipă, în fiecare clipă pe care noi o trăim alături de oameni”, a mai declarat Gabriela Firea.

„Doar noi am luptat în această pandemie, nu doar cu virusul, ci am luptat cu nepăsarea, cu indolența, cu lipsa de organizare a acestui guvern, care nu a făcut altceva decât să-i amenințe pe români, să le pună etichete, să le pună ștampile, să le dea amenzi foarte mari, dosare penale și să se instituie dictatura (...) Aici sunt oamenii care au dus greul în pandemie (...) Am rămas secătuiți de resurse” - a spus primarul general al Capitalei.

„Sunt mamă, sunt părinte, ca majoritatea dintre dumneavoastră, şi în fiecare zi mă revolt. Acum câteva zile m-am revoltat, despre copiii României s-a spus că trebuie să înceapă şcoala în 3 săptămâni şi că este obligatoriu să poarte mască, inclusiv cei foarte mici, care nu vor şti să o păstreze pe nas, pe gură, să nu se atingă, să nu socializeze în clase, să fie, în orice caz, cum se spune, ca într-o puşcărie medicală, dar asta nu a fost tot. Mi se pare revoltător de-a dreptul (...) să vii ca ministru al Educaţiei, ca ministru al Sănătăţii şi ca prim-ministru care nu reacţionează, deci înseamnă că le cauţionează faptele celor care conduc Sănătatea şi Educaţia, că părinţii sunt cei vinovaţi”.

Ea a menționat și subiectul plecărilor din PSD către PNL:

„Sunt colegi primari din țară, colegi președinți de consilii județene și consilieri, care se simt trădați, cărora le-a fugit pământul se sub picioare zilele trecute, când ne depuneam candidaturile și mai aflam că încă unul a mai plecat dintre noi către baronii galbeni, că de, sunt la guvernare, au ce oferi, că încă unul a mai dezertat, că încă unul și-a retras candidatura de la noi, vreo 90 de cazuri. Dragi colegi, capul sus! Fruntea sus! Și nu uitați că există o vorbă veche în popor: chiar și baronii galbeni iubesc trădarea, dar nu-i iubesc pe trădători!” - a încheiat edilul, parafrazându-l pe Caragiale.

Vasile Dîncu: Congresul ultimei șanse

Social-democratul Vasile Dîncu, preşedinte interimar al Consiliului Naţional al PSD, a declarat că pentru partid congresul extraordinar organizat sâmbătă în format online poate fi considerat „congresul ultimei şanse”.

„Trebuie să recunoaştem că PSD a trecut printr-o criză. Au pierdut în trei ani de zile electoratul pe care-l aveau şi, evident, am putea să spunem că acest congres este (...) congresul ultimei şanse. Sper că astăzi vom reuşi, împreună cu colegii noştri din ţară, să dăm partidului o nouă direcţie, o nouă şansă şi să dăm României o nouă şansă pentru că cred că este nevoie de social-democraţie şi e nevoie şi de Partidul Social Democrat. Încercăm astăzi să resetăm ceea ce a fost neadecvat până acum realităţii din România şi sper ca să putem face un proiect care să dureze cât mai mult”, a arătat Dîncu.

El a mai spus că le mulţumeşte celor din partid care l-au contestat, pentru că acest lucru înseamnă că nu ar fi avut „nicio semnificaţie” revenirea sa în PSD.

„Domnului Marcel Ciolacu îi doresc să aibă mână mai bună la oameni decât au avut ultimii noştri lideri şi asta pentru binele nostru, al echipei, dar şi al României”, a afirmat Dîncu la congresul extraordinar al PSD.

Lia Olguța Vasilescu: Dreapta guvernează întotdeauna prost

Liderul PSD Craiova, Lia Olguţa Vasilescu, a declarat la congresul PSD de sâmbătă că a constatat în teritoriu că percepţia despre PSD s-a schimbat după aproape un an de guvernare de dreapta. Văzută mult timp o apropiată a fostului lider Liviu Dragnea, ea a preferat să-și concentreze discursul pe un atac la adresa guvernului PNL:

„Suntem cu o lună înaintea alegerilor locale şi am constatat un lucru: percepţia despre PSD, după aproape un an de guvernare de dreapta, s-a schimbat foarte mult. Au reuşit să piardă, în nici un an de zile, 860.000 de locuri de muncă. (...) Datoria publică a crescut la 40%. Noi am reuşit să o scădem până la 35% în câteva luni, ei au crescut-o cu 5 procente şi asta fără să se întâmple lucruri extraordinare pentru români. (...). Fără să aibă măcar un singur proiect al lor, cu semnătura lor, a celor de la PNL", a declarat Olguţa Vasilescu.

„S-au împrumutat de cinci ori mai mult decât s-a împrumutat guvernarea PSD. Din păcate, nu se vede absolut nimic. (...) Eu am denumit Guvernul Orban Guvernul o să... Pentru că din martie tot auzim: o să vină 2.000 de ventilatoare - nu a venit niciunul; o să se dea persoanelor vulnerabile 15 milioane de măşti - nu au dat nici măcar una până în acest moment; o să se relanseze economia - la ora actuală suntem în colaps aşa cum economia Romaniei nu a fost niciodată; o să crească alocaţiile, o să se dubleze alocaţiile - nu s-au dublat, ba dimpotrivă, după legea actuală chiar au scăzut; o să crească pensiile cu 40% - dacă ne uităm pe lege, vedem că e o scădere de 26% a pensiilor. (...) Noi am dublat alocaţiile copiilor anul trecut, ca urmare a unui amendament PNL foarte prost făcut, l-am corectat în Parlament, dar nici prin cap nu ne-a trecut să atacăm legea la CCR. Am mers la Guvern, am căutat soluţii şi am dublat alocaţiile copiilor. Ei de ce nu au făcut acest lucru?!”, a declarat Olguţa Vasilescu, care s-a arătat „foarte convinsă că PSD va câştiga alegerile, pentru că dreapta guvernează întotdeauna prost”.

Editare web: Luana Păvălucă