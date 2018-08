Vosganian: Am participat la numeroase mitinguri, dar nu ne-am întrecut în obscenități și nu am aruncat cu pietre

Vicepreşedintele ALDE, Varujan Vosganian, spune că a participat la multe mitinguri în ani '90 şi protesta faţă de alegeri incorecte şi de "ascensiunea nelegitimă" a Frontului Salvării Naţionale (FSN), dar niciodată nu au fost proferate ameninţări cu moartea, nu au fost aduşi copiii să joace şotron pe feţe de oameni şi nu s-a urinat pe gardul partidelor, iar asta pentru că liderii de atunci ai ţării nu ar fi permis aceste lucruri, relatează News.ro.

Foto: Agerpres

"Am participat la numeroase mitinguri în anii '90. Protestam împotriva unor alegeri incorecte şi a ascensiunii nelegitime a Frontului Salvării Naţionale. Protestele noastre erau promonarhice, antiprezidenţiale, antiguvernamentale. Noi nu ne-am întrecut în obcenităţi, nu am proferat ameninţări cu moartea, nu am aruncat cu pietre în oamenii de ordine şi cu cutii de vopsea în sedii de partid, nu ne-am adus copiii să joace şotron pe feţe de oameni şi să asculte tot felul de blestemăţii strigate de părinţii lor, nu am cântat cântece despre puşti Kalaşnikov şi cocktailuri Molotov, nu am urinat pe gardurile partidelor", a scris Vosganian pe contul său de Facebook.

Acesta a mai precizat că nu au făcut toate lucrurile enumerate pentru că Regele, Corneliu Coposu, Ion Raţiu, Radu Câmpeanu şi alţii nu ar fi permis asta.

"Şi asta, întâi de toate, pentru că Regele nostru, Corneliu Coposu, Ion Raţiu, Radu Câmpeanu şi ceilalţi lideri politici şi civici ai vremii nu ne-ar fi permis - cu atât mai puţin n-ar fi încurajat drept "rafinamente sublime", "libertăţi de expresie" şi "angajamente civice" - asemenea gesturi", a adăugat deputatul ALDE.

