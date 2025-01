Calitatea aerului s-a deteriorat în Capitală, unde valorile de poluare sunt aproape duble față de cele normale, considerate sigure pentru populație. Andrei Corlan, comisar general al Gărzii Naționale de Mediu, a declarat, în direct la Digi24, că „poluarea din București este o constantă” și că „odată cu venirea sezonului rece, condițiile atmosferice care nu favorizează dispersia contribuie la aceste valori foarte mari”.

În centrul Capitalei, indicele calității aerului are o valoare de peste 70µg/m³ ceea ce înseamnă un indice al calității aerului rău. Atât în această dimineață, cât și pe parcursul zilei de ieri, la majoritatea stațiilor de măsurare a fost observat un indice al calitate al calității rău, foarte rău sau extrem de rău, ceea ce înseamnă un pericol pentru sănătatea cetățenilor care se plimbă pe străzile Capitalei.

Dacă este să ne referim la cauze, inclusiv vremea de afară este una dintre ele, pentru că nu permite dispersia aerului, transmite jurnalistul Digi24, Sebastian Boldea.

Traficul, care în București alimentează poluarea, fiind niște noxe extrem de ridicate, a dus la această situație, mai ales în această perioadă în care inclusiv încălzirea din locuințele apartamentelor a bucureștenilor, prin centrale proprii, alimentează această situație a poluării din exterior.

Foto: Calitateaer.ro

Ce spune Garda de Mediu

„Poluarea din București este o constantă. Odată cu venirea sezonului rece, condițiile atmosferice care nu favorizează dispersia contribuie la aceste valori foarte mari”, explică Andrei Corlan, comisar general al Gărzii Naționale de Mediu.

Acesta a declarat că: „Garda de mediu a desfășurat, anul trecut, multiple controale la Primăria Capitalei, pentru că noi încă nu avem un plan integrat de calitate al aerului. Am însumat aproape 48.000 de controale. Am avut un plan de acțiune strictă a calității aerului în București-Ilfov la finalul anului trecut, unde în doar o lună am aplicat sancțiuni de 1,2 milioane de lei, însă controlul reprezintă o jumătate din abordarea problemei, pentru că sancționează absența unei soluții sau descurajează practici nelegale prin reacția promptă a Gărzii Naționale de Mediu, care nu mai este un secret”.

„Partea cealaltă de aproximativ 85% care înseamnă trafic plus încălzire rezidențială, nu poate fi rezolvată decât printr-un set de politici publice locale, printr-un plan integrat de calitate a aerului, pentru că noi, așa cum am spus, încă nu-l avem și faptul că de la Comisia Europeană, în condiția în care noi aveam termen până pe 31 octombrie, nu am primit nicio scrisoare, ar trebui interpretat ca un răgaz în care noi să ne mobilizăm și să conștientizăm că avem această poluare la nivelul întregului București”, a mai adăugat Andrei Corlan.

Acesta a mai spus că „dacă ne uităm pe harta măsurătorilor din rețeaua națională de monitorizare, o să vedem că în tot Bucureștiul avem probleme și avem vârfuri în zonele de nord și zonele de vest, adică zonele cele mai încărcate din punct de vedere al traficului”.

„Eu sper ca cel puțin în decursul acestui an 2025, autoritățile în măsură să elaboreze aceste planuri, să iasă în față și să le ducă la bun sfârșit, pentru că atunci când vorbim de protecția mediului vorbim de o sinergie a mai multor factori. Odată avem protecția mediului în sine, dar măsurile de protecție a mediului trebuie să nu interfereze cu celelalte situații: transport, economie, social - cultural, sănătatea populației (...). Tocmai de aceea există aceste atribuții care se dau de la nivelul administratorului unui municipiu și sperăm că în anul 2025 rezultatul controalelor Gărzii de Mediu să fie un plan integrat de calitate a aerului”, a mai declarat el.

Comisarul general al Gărzii Naționale de Mediu a mai declarat și că „Legea este foarte clară în situația asta și atribuțiile sunt clar stabilite. (...). Pentru aceste situații de depășiri există cadru legal, există mijloacele, nu trebuie decât să ne apucăm să le punem în aplicare”.

Reacția ministrului Mediului

Mircea Fechet, ministrul Mediului, a reacționat la situația din Capitală și a declarat că „în București avem două proceduri de infringement. Una este legată de particule, PM 2,5 și PM 10, și cealaltă este legată de oxizii de azot NOx, un poluant specific arderii de la încălzirea rezidențială sau din trafic. Cu atât mai mult cu cât în sezonul rece întregul București se încălzește, unii în sistem centralizat, alții cu centrale proprii, alții încă cu sobe, în zilele când există dispersie mică, când nu bate vântul, când condițiile meteo favorizează acest fenomen, valorile poluanților cresc și generează alarme, sisteme de alertă în stațiile de monitorizare a calității aerului. În unele zone ar trebui să ne îngrijorăm, în altele mai puțin”.

