Premierul Justin Trudeau divorțează de soția sa după 18 ani de căsnicie

Premierul Canadei Justin Trudeau, și soția sa, Sophie, au decis să divorțeze după 18 ani de căsnicie, relatează CNN.

Într-o postare pe Instagram, Trudeau a scris, miercuri, că decizia a fost luată în urma mai multor discuții „semnificative și dificile”.

„Sophie și cu mine am dori să împărtășim faptul că, după multe conversații semnificative și dificile, am luat decizia de a ne separa. Ca întotdeauna, rămânem o familie unită, cu o dragoste și un respect profunde unul pentru celălalt și pentru tot ceea ce am construit și continuăm să construim. Pentru bunăstarea copiilor noștri, vă rugăm să respectați intimitatea noastră și a lor. Vă mulțumim”, a scris Trudeau.

Justin și Sophie Trudeau sunt căsătoriți din anul 2005 și au împreună trei copii.

Editor : C.L.B.