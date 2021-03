Preşedintele Autorităţii Electorale și fostul şef al Direcţiei Generale Anticorupţie au rămas fără titlurile de doctor

Consiliul Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare (CNATDCU) le-a retras titlul de doctor preşedintelui Autorităţii Electorale Permanente, Constantin Mituleţu-Buică, şi fostului şef al Direcţiei Generale Anticorupţie, Cătălin Ioniţă, informează Agerpres.

În Consiliul general al CNATDCU s-au înregistrat 18 voturi "pentru", din totalul de 21, în cazul raportului comun întocmit de comisia de lucru cu privire la sesizarea de plagiat pentru teza de doctorat "Cadru juridic privind controlul unităţilor cu responsabilităţi în domeniul securităţii şi apărării pentru respectarea drepturilor omului în situaţii de conflict armat şi operaţii de menţinere a păcii" a şefului AEP.

"Consiliul general al CNATDCU a votat în şedinţa din 18.02.2021 rezoluţie de retragere a titlului de doctor în domeniul Informaţii de securitate şi naţională atribuit domnului Mituleţu-Buică P.M. Constantin Florin prin Ordinului Ministrului nr. 3148/30.01.2017", potrivit site-ului CNATDCU.

Tot 18 voturi "pentru", din totalul de 21, au fost acordate de Consiliul general al CNATDCU pentru raportul comun întocmit de comisia de lucru cu privire la sesizarea de plagiat pentru teza de doctorat "Criminogeneza infracţiunilor cibernetice" a lui Cătălin Ioniţă.

"Consiliul general al CNATDCU a votat în şedinţa din 18.02.2021 rezoluţie de retragere a titlului de doctor în domeniul Ordine publică şi siguranţă naţională atribuit prin Ordinul Ministrului 6508/19.12.2012", a informat CNATDCU.

Mitulețu: "Nu consider că am plagiat"

Constantin Mitulețu-Buică, preşedintele Autorităţii Electorale Permanente, a declarat într-o intervenție la Digi24, că nu consideră că a plagiat și că va ataca „orice document dacă nu respectă procedurile legale”.

„Când îmi va fi comunicată decizia, voi vedea care sunt procedurile și dacă au fost respectate și mă voi adresa organelor competente”, a declarat Mitulețu.

Întrebat dacă a plagiat, șeful AEP a răspuns: „Așa cum este la dosar raportul de similitudine, nu consider că am plagiat și am respectat toate reglementările din 2016”. „Voi ataca cu siguranță orice document, dacă nu respectă procedurile legale”, a mai spus Mitulețu.

