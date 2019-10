PressOne: Curiosul caz al celor cinci pagini false "Digi24"

Manipularea și dezinformarea sunt specifice războiului informațional, și se intensifică întotdeauna în perioadele electorale. Un material realizat de PressOne în cadrul proiectului ”Dezinformare și fake-news”, dezvăluie că numele Digi24 este folosit, ilicit, pe cel puțin cinci pagini de Facebook care încearcă să păcălească utilizatorii rețelei că sunt pagina originală a Digi 24. Cea mai nouă dintre ele a fost creată chiar ieri, iar trei dintre ele, care imită identitatea Digi24, ar avea legături cu conturi rusești.

Digi24 a luat măsuri pentru raportarea acestor pagini false și atrage atenția cititorilor că singura pagina de Facebook autorizată a Digi24 este doar cea cu bifă albastră.

“Bine ați venit pe pagina oficială de Facebook Digi24.ro. Readucem în prim plan știrile relevante, imparțiale și prezentate cu acuratețe“, anunță o pagină de Facebook care imită pagina oficială a Digi24 România și are un singur like.

Pagina a fost creată joi, 3 octombrie, și conține toate datele de identificare ale paginii oficiale a televiziunii Digi24. Au fost preluate datele de identificare precum sigla televiziunii, header-ul paginii oficiale și descrierile companiei, din pagina oficială, scrie PressOne..

Singura postare afișată până acum de pagina falsă duce la un material publicat de site-ul digi24.ro, care consemnează declarațiile liderului PNL, Ludovic Orban, privind păstrarea cotei unice de impozitare.

Postarea este și sponsorizată – adică un utilizator înregistrat al rețelei Facebook a plătit pentru ca acest material să apară în feed-ul cât mai multor oameni – și poate fi găsită în librăria de postări plătite ale paginii

aliza pagina falsă, autorii acesteia au copiat toate datele de identificare ale paginii oficiale a Digi24.

Am verificat numele sub care a fost promovat materialul referitor la Ludovic Orban. Am descoperit o Cristina Staicu, membră a TNL București, în organizația Sectorului 1.

Am contactat-o pe acea Cristina Staicu, care a negat că ar avea vreo legătură cu pagina falsă sau materialul sponsorizat. “Nu sunt eu acea Cristina despre care faceți vorbire. Am aflat și eu cu surprindere în ce mi-a fost implicat numele“, a arătat ea.

Potrivit regulilor afișate de Facebook, pentru a putea să sponsorizezi conținut politic trebuie să furnizezi fie numele unei pagini oficiale, create deja, fie un nume real. Pentru acesta din urmă, Facebook solicită și dovezi, sub forma unor copii ale unor documente de identitate. Cu alte cuvinte, numele furnizat trebuie să se regăsească pe un document de identate furnizat rețelei sociale.

