Primul lăutar amendat de ANAF pentru că nu și-a declarat încasările

Un muzicant gorjean e primul lăutar amendat de ANAF pentru că nu şi-a declarat veniturile obţinute de pe urma cântărilor la nunţi. Bănuiala lui este că a ajuns pe mâna inspectorilor ANAF, după ce ar fi fost reclamat de nuntaşii din comună. Acum, va trebui să plătească statului de zece ori mai mult decât a câştigat.

Constantin Florea are 46 de ani. Cântă la acordeon de mai bine de trei decenii. Lucrează ca şofer profesionist, iar, în timpul liber, cântă la nunţi. Mare i-a fost mirarea când s-a trezit acasă cu doi inspectori de la Fisc.

Constantin Florea, lăutar: Pur şi simplu, m-am trezit cu ei la poartă.

Reporter: Şi ce v-au spus?

Constantin Florea: Că am câştigat bani fără să-i declar, fără să-i împart cu ei. Nu văd ceva legal, nu mi se pare legal

Constantin Florea, lăutar: De multe ori noi le cântăm la marii evazionişti, dar uite că nu de la cap se împute peştele. Cred că de undeva de la aripioare. Am câştigat şi pe mult şi pe puţin. Am venit de multe ori şi fără niciun leu acasă. În alte zile, am câştigat poate 10-20 de lei.

Citiți și:

La cele două nunţi la care a întreţinut atmosfera în ultimile şase luni, bărbatul a încăsat 300 de lei, bani pe care nu i-a declarat. Acum este nevoit să plătească statului de zece ori mai mult.

Constantin Florea, lăutar: Au fost bani obţinuţi cum se dă bacşiş la lăutar la nuntă. Din punctul nostru de vedere, al muzicanţilor, chiar mi se pare abuziv. O să cânt. Le-am spus că eu şi la puşcărie dacă mă bagă, şi acolo o să cânt pentru că asta am în sânge.

Decizia luată de inspectorii antifraudă a stârnit indignarea sătenilor.

Bărbat: Pe ăştia îi caută, dar pe ăia care au luat milioane şi au dus banii pe nu ştiu unde, nu-i caută.

Femeie: Nu e corect. Îl am şi eu pe fiu-meu care aştept să facă nuntă. Pentru ce să-l deranjeze? Dacă şi-a luat, de exemplu, o rudă şi care nu-i ia nici bani, care e problema ANAF-ului?

Şi colegii de breaslă ai lăutarului sunt la fel de vehemenţi.

Leonida Belgher, lăutar: Cum să te duci peste un om acasă, să-i dai amendă că, chipurile, a cântat el anul trecut la o nuntă. Să le fie ruşine! E strigător la cer ce se întâmplă.

Dacă mirii nu colaborează cu cei de la ANAF, riscă amendă de până la 5.000 de lei.

Bărbat: Mirii ar trebui să fie lăsaţi în pace şi să fie taxaţi cei care prestează activităţile acestea de muzică, organizare, servicii...

Diana Speretoiu, jurnalist Digi24: Pe lângă cântăreţi, inspectorii ANAF caută acum informaţii despre fotografi şi cameramani. Vor să afle dacă în ultimii cinci ani, aceştia au încasat bani pe care nu i-au declarat.

Etichete:

,

,

,

,

,

,

,