Primul român președinte la o rețea universitară europeană și primul din Europa Centrală și de Est la UNICA

Sorin Costreie, prorectorul Universităţii din Bucureşti, a fost ales preşedinte al Network of Universities from the Capitals of Europe - UNICA. Este primul preşedinte al UNICA care provine dintr-o ţară din Europa Centrală şi de Est, dar şi primul preşedinte din România al unei alianţe universitare europene.

Alegerea a avut loc în cadrul Adunării Generale a Network of Universities from the Capitals of Europe - UNICA şi a Seminarului Rectorilor cu tema "The way forward: Exploring the paths towards the future of European Higher Education", desfăşurate în perioada 14 - 16 iunie 2023 la Bruxelles. Mandatul de preşedinte al Network of Universities from the Capitals of Europe - UNICA este de 2 ani, începând cu 1 iulie 2023 şi până pe 30 iunie 2025, potrivit unui comunicat al Universităţii din Bucureşti.

Conf. univ. dr. Sorin Costreie a fost ales pentru prima oară în Comitetul Director al UNICA în 2019 în cadrul întrunirii care a avut loc la King's College din Londra şi reales, în 2021, în cadrul unui eveniment desfăşurat online.

Sorin Costreie este prorector pentru Reţele universitare şi Relaţii publice al Universităţii din Bucureşti din 2017 fiind, anterior, prodecan al Facultăţii de Filosofie a UB, în perioada 2016 - 2017. Este specializat în filosofia limbajului, filosofia matematicii şi logică filosofică, fiind conferenţiar la Facultatea de Filosofie a UB, Departamentul de Filosofie Teoretică. Conf. univ. dr. Sorin Costreie este doctor în filosofie al Universităţii din Bucureşti din 2007.

Network of Universities from the Capitals of Europe - UNICA este o reţea alcătuită din 56 de universităţi din 37 de capitale ale Europei, ce numără peste 2 milioane de studenţi. Universitatea din Bucureşti a aderat la UNICA în anul 1998, la momentul înfiinţării acesteia.

