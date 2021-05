Razie în București: 37 de șoferi amendați. Brigada Rutieră: „Toleranță zero” pentru cei care beau și apoi urcă la volan

37 de șoferi au fost sancționați azi-noapte cu amenzi în valoare de peste 11.000 lei, în urma unei razii a polițiștilor de la rutieră. Oamenii legii au reținut și 15 permise de conducere. Unii șoferi au fost prinși băuți la volan sau drogați. Alții conduceau deși nu dețineau permis.

Claudiu Costea, Brigada Rutieră: „Recomandăm conducătorilor auto să nu conducă sub influența băuturilor alcoolice sau substanțelor psihoactive, întrucât se pun în pericol pe ei și pe ceilalți participanți la trafic. Conducerea unui autovehicul sub influența substanțelor psihoactive sau a băuturilor alcoolice favorizează implicarea în accidente cu consecințe deosebit de grave.

Brigada Rutieră are toleranță zero față de conducerea sub influența alcoolului sau substanțelor psihoactive.”

