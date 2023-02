Melodia care va reprezenta România la Eurovision Song Contest (ESC) de la Liverpool a fost aleasă, sâmbătă, în cadrul finalei Selecției Naționale a Eurovision 2023. Publicul a votat și a decis ca Theodor Andrei, cu piesa „D.G.T. (Off and on)” să reprezinte țara noastră la Eurovision 2023.

Theodor Andrei, cu piesa "D.G.T. (Off and on)" a câştigat Finala Selecţiei Naţionale Eurovision 2023, organizată sâmbătă seară de TVR, şi va reprezenta România la Liverpool în luna mai.

În total la selecția națională din 11 februarie 2023 au fost exprimate telefonic și online peste 36.500 de voturi.

Theodor Andrei, Andreea D Folclor Orchestra, Andrei Duţu, Aledaida, Amia au primit cele mai multe voturi în Finala Selecţiei Naţionale Eurovision 2023.

Theodor Andrei, „D.G.T. (Off and on)” reprezintă România la Eurovision 2023

Theodor Andrei are peste 100 de melodii compuse. În anul 2022, a primit Premiul Myosotis pentru cea mai bună creație a unui cantautor, pentru piesa “Artist” (muzica și versuri Theodor Andrei) de pe albumul “FRAGIL”.

De asemenea, deține Marele Trofeu al Festivalului “Mihaela Runceanu” 2022 și Marele Trofeu al Festivalului “Alexandria Pop Fest” 2022, potrivit TVR.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Finala Eurovision 2023, în Liverpool

Ediţia din 2023 a Eurovision Song Contest (ESC) va avea loc în Marea Britanie, care va organiza concursul în numele Ucrainei, din cauza războiului declanşat pe teritoriul acestei ţări. Evenimentul se va desfăşura la Liverpool Arena şi va avea două semifinale şi finala mare.

Semifinalele vor avea loc pe 9 şi 11 mai, iar marea finală - pe 13 mai. Reprezentantul României va concura în a doua semifinală.

Eurovision Song Contest (ESC) este cea mai importantă competiţie muzicală internaţională, organizată de European Broadcasting Union (EBU) - cea mai mare asociaţie din Europa a televiziunilor publice.

ESC se realizează în fiecare an, începând din 1956. Show-ul este unul dintre cele mai longevive şi mai urmărite programe de televiziune din lume şi este transmis atât în Europa, cât şi în Australia, Asia şi Statele Unite.

Televiziunea Română este organizatoarea Selecţiei Naţionale şi participă la competiţia europeană din anul 1993.

Cele mai bune performanţe ale României la acest concurs au fost: de două ori locul al treilea (Luminiţa Anghel & Sistem - Kiev, 2005; Paula Seling şi Ovi - Oslo, 2010) şi o dată locul al patrulea (Mihai Trăistariu - Atena, 2006).

Editor : I.C