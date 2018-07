Teodor Meleşcanu: Nu știm câți români sunt în Libia

Ministrul Afacerilor Externe, Teodor Meleşcanu, a declarat pentru Digi24 că este prioritar să se verifice dacă cetăţeanul român este în continuare răpit sau dacă se numără printre cei eliberați, dar și grupările vinovate de această situație, amintind că încă din 2015 există "un nivel maxim de alertă pentru Libia, fiind considerat un pericol major și cu recomandarea de a părăsi imediat țara".

"Din păcate, încă din 2015, MAE a instituit un nivel maxim de alertă pentru Libia, fiind considerat un pericol major și cu recomandarea de a părăsi imediat țara. Există oameni care lucrează în diverse domenii, în special cel petrolier, și la ora actuala situația din Libia este extrem de complicată, e un număr foarte mare de formațiuni militare care își dispută cea mai importantă resursă, controlul asupra petrolului. Celula de criză pe care am activat-o are ca obiectiv, în primul rând, să ne confirme dacă românul este ostatic sau dacă a fost eliberat, care e situația lui, și care dintre grupări își va recunoaște răpirea cetățeanului român," a declarat Teodor Meleșcanu.



Legat de numărul românilor aflați în prezent în Libia, ministrul Afacerilor Externe spune că nu există o evidență.



"Nu avem în evidență pentru că nu există un sistem de verificare al lor și de inscriere la ambasadă. Am adoptat 2 măsuri: invitația de a se inscrie la ambasadă și, în al doilea rând, pentru oricine are numărul de telefon din România intră direct când se află pe alt teritoriu un număr de telefon la care se poate suna la comandamanetul de la București pentru orice situație care există. E foarte greu de făcut o evaluare câți sunt pe teritoriu. Sunt cazuri în care românii sunt și ei ținta unor atacuri. E vorba și de capacitatea fiecăruia de a înțelege care sunt riscurile și nevoia de a ține legătura cu ambasada," a adăugat Teodor Meleșcanu.

Un inginer român care lucra pentru o companie petrolieră în Libia ar fi fost răpit de o grupare armată neidentificată în acest moment. Presa locală scrie că din aceeasi locaţie, câmpul petrolier Sharara - Libia au fi fost răpiţi 4 ingineri, unul dintre ei fiind român. Surse locale mai spun că 2 dintre cei răpiţi au fost eliberaţi intre timp. Nu e clar dacă românul ar fi încă sechestrat de gruparea armată sau ar fi unul dintre cei eliberaţi.

Ministerul român al Afacerilor Externe, arată într-un comunicat de presă, că are în atenţie situaţia cetăţeanului român din Libia, pentru care a fost instituită o celulă de criză. MAE precizează că procedurile de verificare pot dura destul de mult din cauza situaţiei politice din Libia. Câmpul petrolifer aflat în sud-vestul teritoriului a mai fost atacat în trecut când rău-făcătorii au furat autovehicule şi telefoane mobile. Unitatea atacată ieri se numeşte staţia 186 şi a fost de asemenea atacată anul trecut. Ca măsură de precauţie, câmpurile petrolifere din jurul celui atacat au fost închise de autorităţile libiene.

Etichete:

,

,