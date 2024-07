Români blocați de 15 ore pe aeroportul din Creta, după ce avionul în care se aflau s-a întors de două ori din zbor

Vacanță terminată prost pentru mai mulți români care și-au făcut concediul în Grecia. Avionul cu care ar fi trebuit să plece din Creta spre Timișoara s-a întors de două ori din zbor, din cauza unor probleme tehnice. Așa că pasagerii, printre care se aflau și mulți copii, au rămas aproape 15 ore blocați în aeroport.

Grupul de români a sosit în Aeroportul Internațional Heraklion pentru a se îmbarca în avion și a se întoarce acasă. Însă au avut o surpriză nu tocmai plăcută.

Remus Cernea, pasager: Am decolat normal, la ora 7, dar avionul a avut o problemă și ne-am întors la Creta și am aterizat, am stat cam jumătate de oră și apoi iar am decolat, cu același avion. Și se pare că au avut aceeași problemă, undeva la trenul de aterizare și am revenit iarăși pe aeroport.

De această dată, avionul cu români nu a mai decolat, iar pasagerii au fost anunțați că trebuie să rămână în sălile așteptare, până la noi instrucțiuni.

Remus Cernea, pasager: Imediat avem 12 ore de când am plecat de acasă și nu știm încă când vom pleca.

Pasagerii au fost nevoiți să doarmă în aeroport, pe scaune, fiecare cum a putut, pe o căldură înnăbușitoare.

Anda Vija, pasager: Se pare că avionul nostru va decola în jur de 9, 9 și jumătate seara, plecarea trebuia să fie dimineata, la ora 7, deci o să avem o întârziere destul de substanțială.

În cele din urmă, pasagerii au fost anunțați că vor fi îmbarcați abia după miezul nopții.

De la începutul verii, sute de zboruri au avut întârzieri uriașe, pe toate aeroportulurile din Europa, în mare parte din cauza caniculei.

Digi24 a cerut un punct de vedere de la compania aeriană, însă nu am primit niciun răspuns până la această oră.

