După 20 de ani, putem zbura din nou direct de la București la New York. Cât costă biletele

Compania aeriană HiSky anunţă că lansează zboruri directe Bucureşti – New York, din 7 iunie 2024, astfel că românii îşi pot rezerva călătorii directe către SUA, după 20 de ani, pe site-ul companiei. Preţul unei călătorii porneşte de la 349 euro, pentru clasa economic, şi 1.899 euro, pentru clasa business, iar zborul va dura mai puţin de zece ore.

Compania HiSky a fost înfiinţată în anul 2020 în Republica Moldova de Iulian Scorpan, fost director general al Air Moldova. Ultimele zboruri directe între România şi SUA au avut loc acum 20 de ani, când în noiembrie 2003 compania aeriană de stat Tarom a renunţat la aceste rute transoceanice.

”Începând cu luna iunie a anului viitor, românii vor putea călători, din nou, către Statele Unite ale Americii, cu plecare din capitală, după o pauză de peste 20 de ani. Compania aeriană HiSky a pus deja în vânzare biletele pe ruta Bucureşti – New York, iar primul zbor programat va fi operat vineri, 7 iunie. Anunţul vine după ce, în urmă cu o săptămână, HiSky a primit, din partea Departamentul Transporturilor din SUA, autorizarea pentru a efectua zboruri regulate către această destinaţie şi a devenit singura companie românească care deţine, în acelaşi timp, Permisul de Operator Străin de Transport Aerian şi aeronava care îi oferă capabilitatea pentru zboruri neîntrerupte, de până la 14 ore”, anunţă compania.

Zborurile regulate care conectează Aeroportul Henri Coandă cu principalul aeroport din New York, John F. Kennedy, vor fi efectuate cu patru frecvenţe pe săptămână, cu plecare din România în fiecare zi de luni, miercuri, vineri şi sâmbătă, şi retur. Aeronava HiSky va decola de la Bucureşti la ora locală 8:00 şi va ateriza la New York la ora locală 11:25. Astfel, pasagerii care vor să ajungă peste ocean vor petrece în zbor doar puţin peste 10 ore. Pentru zborurile retur, aeronava este programată să decoleze de pe aeroportul JFK la ora locală 13:25 pentru a ajunge la Otopeni la ora locală 6:15.

Biletele sunt disponibile pentru două clase de servicii, iar preţul unei călătorii porneşte de la 349 euro, pentru clasa economic, şi 1.899 euro, pentru clasa business. La bordul aeronavei va fi disponibil şi serviciul de catering, în costul biletului fiind incluse o masă caldă şi o gustare, pentru fiecare pasager.

„Suntem extrem de mândri să devenim, oficial, prima companie care reuşeşte să reia această rută strategică, după mai bine de 20 de ani. Din luna iunie, pe tabela de Plecări-Sosiri a aeroportului Otopeni vom vedea, din nou, destinaţia New York. Oricât de mult înseamnă asta pentru HiSky, ştiu că este cu atât mai important pentru România şi pentru toţi pasagerii care vor să călătorească peste ocean, fără escale şi timp pierdut prin alte aeroporturi. SUA devine o opţiune de călătorie, pentru prima dată de când călătoriile cu avionul au devenit accesibile tuturor. Ne bucurăm că suntem noi cei care au deschis această cale. În urmă cu trei ani, când am început primele zboruri, ne-am propus să devenim principala opţiune pentru pasagerii români. Am reuşit să demonstrăm că merităm încrederea lor, prin miile de zboruri către Europa, iar acum suntem încântaţi să le facem acest cadou, chiar înainte de sărbători”, a declarat Iulian Scorpan, CEO HiSky.

Zborurile Bucureşti Otopeni - New York, JFK, vor fi efectuate cu Airbus A330-200, prima aeronavă wide-body din flota HiSky şi singura de acest tip înregistrată în România. Aeronava, care îi oferă companiei capabilitatea de a opera curse, fără escală, pe această distanţă a aterizat la Bucureşti, la începutul acestei săptămâni. Pe durata călătoriei, pasagerii vor avea acces la bord şi la conţinut multimedia, disponibil pe sistemul de entertainment al aeronavei.

De la inaugurarea hub-ului din Bucureşti, în urmă cu un an şi jumătate, aeroportul Henri Coandă a devenit principala bază operaţională HiSky. Din Bucureşti, pasagerii pot călători cu HiSky pe opt rute regulate internaţionale, către Bruxelles, Barcelona, Malaga, Dublin, Chişinău, Bordeaux, Tel Aviv şi Frankfurt şi pe două rute interne, către Cluj Napoca şi Timişoara. În România, compania aeriană mai operează curse regulate şi de pe aeroporturile din Iaşi, Baia Mare, Cluj Napoca şi Timişoara, dar şi zboruri charter, în parteneriat cu principalele agenţii de turism.

