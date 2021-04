Rudele victimelor din TIR-ul ATI de la Victor Babeș cer explicații: „De ce n-au băgat și asistente acolo? Ca un câine a murit”

Rudele pacienților care au murit sufocați în unitatea mobilă de terapie intensivă, amplasată de Departamentul pentru Situații de Urgență în curtea spitalului "Victor Babeș", așteaptă explicațiile oficialilor din Sănătate. Sora uneia dintre victime pune pecetea: „Au murit ca niște câini!” Printre lacrimi, femeia vrea să știe din ce cauză niciun cadru medical nu a supravegheat TIR-ul și, mai ales, cum a fost posibil ca nimeni să nu observe la timp avaria instalației de oxigenare.

Cumnatul uneia dintre victime: Nu ne-a spus nimeni nimic, deocamdată! Suntem așa... Am venit până aici pentru certificatul de constatator.

Reporter: Când v-a sunat? Când ați aflat de nenorocire?

- Păi am aflat dimineață și noi!



Sora uneia dintre victime: De la nepoata mea!



Cumnatul uneia dintre victime: O nepoată care este și ea în spital acolo, de COVID, tot la Victor Babeș! Ea e nepoata, decedata e mama ei...



Sora uneia dintre victime: A murit când s-a oprit în TIR aerul! Atunci a murit! Și după patru ore a anunțat la televizor! Eu am văzut la televizor dar nu știam că-i sora mea! Am văzut trei persoane decedate! Nepoata l-a sunat pe soțul, că știe că eu sunt bolnavă cu inima, cu picioarele, cu tot, și i-a spus: Unchiule a murit mama! Atât i-a spus. În rest nu mai știu că mi-a venit rău! Dar ce-au făcut autoritățile? A zis Arafat, cum îl cheamă, că... aaa e bine, TIR-urile sunt bine. Și n-avea nicio asistentă acolo! De ce? De ce i-a băgat în TIR să n-aibă asistentă? Ca să verifice aerul acolo. A murit exact ca un câine a murit. N-a interesat pe nimeni că i-a băgat în TIR-ul ăla!

Reporter: Câți ani avea sora dumneavoastră?

- 66 de ani! Și-am vorbit cu două zile înainte cu doctora de salon și mi-a zis că-i bine, se duce la WC, mănâncă singură. Ca pe urmă mă sună nașa lui sora mea și-mi spune c-a intubat-o! A dus-o și-a intubat-o! Dar n-am știut că e-n TIR-ul ăla! Nu am știut! Că dacă știam mă duceam și-i strângeam de gât! N-a interesat pe nimeni. Nu interesează pe nimeni. Or fi doctorii... Muncesc, într-adevăr, pentru oameni. Dar, domne, Arafat, dacă a făcut TIR-ul ăla, de ce n-a băgat și asistente acolo? Pentru ce? Să moară ca câinii, așa? Pe cine să trag la răspundere? Că toți sunt mână-n mână! Zice: Aia a fost bolnavă, a murit. Asta e la ei. Nu spune, n-am îngrijit-o! Că a plătit 66 de ani toate dările la stat și ne-a oprit pe ștatul de plată pentru Sănătate. Și ei ce-au făcut? Au luat banii. Și-au făcut case și avioane! Să le fie rușine! La toți, rușine! Și Arafat... Arafat să vedem ce va face!

Editor : A.P.