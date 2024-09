Ryan Reynolds, dezvăluiri despre copilăria sa. Actorul spune că părinții moderni sunt prea indulgenți. „Am crescut cu o miliție”

Actorul Ryan Reynolds a declarat că părinții moderni sunt prea indulgenți față de copiii lor. Starul a făcut declarații despre copilăria sa, despre care a spus că a fost „o miliție improvizată”, scrie The Independent. Actorul are patru copii cu soția sa Blake Lively.

Starul din Deadpool, în vârstă de 47 de ani, are patru copii, pe James, în vârstă de nouă ani, Inez, în vârstă de șapte ani, Betty, în vârstă de patru ani, și Olin, în vârstă de un an, cu soția sa, Blake Lively, cu care s-a căsătorit în septembrie 2012.

Actorul Ryan Reynolds a recunoscut că după ce a devenit părinte a schimbat modul în care își controlează emoțiile și a spus că propria sa copilărie a fost „o miliție improvizată” în comparație cu ceea ce trăiesc acum copiii săi.

Vorbind cu autorul For the Culture, Marcus Collins, la conferința Inbound Tech din Boston, Reynolds a spus: „Am luat un atelier despre rezolvarea conflictelor și asta mi-a schimbat întreaga viață”. Actorul a explicat: „Pur și simplu nu știam cum să procesez lucrurile pe care le simțeam. Pentru că (n.r. aveam) o mentalitate a rarității când eram mai tânăr. Nu știam cum să desfășor acel lucru din creierul tău care te condiționează doar întotdeauna să câștigi sau să ai dreptate.”

„Părinții de astăzi sunt atât de diferiți. Suntem atât de blânzi. Eu nu țip. Am crescut așa, cu o miliție improvizată. Sunt ca orice părinte. Voi avea un moment în care voi claca”, a mai adăugat actorul. „Nu atât ceea ce faci în acel moment este interesant, ci ceea ce faci după aceea.”, a mai spus actorul, potrivit sursei citate.

Ryan Reynolds: Soția mea mi-a arătat calea

Actorul din Deadpool a mai spus că nu ar fi tatăl care este dacă soția sa nu i-ar fi arătat calea. „Blake, dezvăluirea completă, mi-a arătat cu adevărat cum să fac toate astea”, i-a spus el lui David Letterman în serialul Netflix My Next Guest Needs No Introduction.

Întrebat dacă s-ar simți neliniștit dacă Lively l-ar lăsa să aibă singur grijă de copii în timp ce ea vizitează familia, Reynolds a glumit: „În primul rând, nu aș lăsa-o niciodată să meargă să-și viziteze familia. Nu, da, asta este ilegal. Asta e răpire”.

Ryan Reynolds a avut o relație complicată cu tatăl său

Reynolds a mai vorbit în trecut despre relația sa complicată cu tatăl său James, care a murit în 2015 la vârsta de 74 de ani, după aproape două decenii în care s-a luptat cu boala Parkinson.

„Mi-a destabilizat cu adevărat relația cu el pentru că nu prea știam ce se întâmplă. Mi-am dat seama mai târziu că a fost din cauza halucinațiilor și iluziilor pe care tatăl său le-a experimentat ani de zile după diagnostic”, a spus actorul.

Ryan Reynolds regretă că nu a fost lângă tatăl său în ultimele momente de viață.

„Poate că aș fi putut fi acolo cu el spre final, dar nu am fost. El și cu mine ne-am îndepărtat, iar asta e ceva cu care voi trăi pentru totdeauna.”

În prezent, actorul Ryan Reynolds are patru copii cu soția sa Blake Lively. Ryan Reynolds şi Blake Lively s-au cunoscut în anul 2010, pe platourile de filmare ale producţiei "Green Lantern" şi doi ani mai târziu s-au căsătorit. Primul lor copil, o fetiţă pe nume James, a venit pe lume în 2014, iar, de curând, actorii au anunţat că aşteaptă cel de-al doilea copil.

Editor : Iulia Bălăianu