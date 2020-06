Saddo | Play-list vizual

24 de artişti au donat câte o lucrare de artă contemporană pentru Crucea Roşie. Digi24 vi le prezintă, iar licitaţia Artmark din 2 iulie va transforma lucrările în bani pentru alimente şi medicamente. Trăim cu griji din cauza pandemiei. Dar ne-am amintit ce contează: Să avem grijă unii de alţii!

Excelent desenator, culori vii, dinamice şi muzică pe pânză. Da, Raul Oprea - care lucrează sub numele de SADDO, pictează piesele muzicale favorite. Rezultatul este excepţional. Saddo a donat o lucrare pentru Crucea Roşie - „Chitarista”. Are cel puţin două calităţi. E frumoasă şi era singura disponibilă. Lucrările lui Raul Oprea se vând foarte repede.

Ardelean din Mediaş şi absolvent de Arte şi Design la Cluj, Raul Oprea lucrează în culori puternice. A debutat pictând pe ziduri urbane aşa că şi-a luat pseudonimul de Saddo, devenit între timp numele său de artist. În lumea creată de el, poţi detecta influenţe din pictura naivă a lui Henri Rosseau sau a sofisticatului Henri Mattise, dar şi din street art, ilustraţia publicitară sau artele decorative orientale sau africane.

Cu expoziţii solo sau de grup în Germania, Thailanda, Statele Unite sau Danemarca, Saddo a decorat ziduri în mari proiecte de street art pe trei continente, la Lisabona, Viena, Rabat, Bangkok, Tel Aviv, Seattle sau Las Vegas. E absolut pasionat de cultura hip-hop. L-am găsit pictând la una din lucrările care va face parte dintr-un adevărat play-list vizual.

Saddo: Ideea de a face o serie întreagă sau o expoziţie întreagă bazată pe hip-hop culture vine din faptul că ascult tot timpul hip-hop. Mă gândeam că muzica e mult mai directă şi cum ar fi să fac un fel de play-list vizual, o colecţie cu toţi rap-erii care îmi plac mie. Să vezi detalii din piesele lor şi din albume. Dacă cunoşti artistul îți vin în minte fragmente din piese. Și cumva fiecare titlu al lucrării va fi un quot, un citat dintr-o piesă de la fiecare.

Logo-uri celebre de la Coca-Cola la Chanel sunt prezente peste tot în tablourile lui Saddo. Explicaţia ţine de cultura hip-hop.

Saddo: De obicei, logo-rile și brandurile sunt foarte prezente în cultura hip-hop. Și în versurile din hip-hop sunt multe logo-uri. Aici nu reprezintă neapărat logo-urile, ci devine o parte decorativă sau o parte din stilul ei. Are alt feeling...

Lucrarea pe care a ales să o doneze Crucii Roşii, - „Chitarista” - face parte dintr-o serie numită „Femei Puternice” - o trimitere admirativă la Odetta, Joan Baez şi Janis Joplin, cele care au spart monopolul bărbaţilor în materie de chitară electrică.

Saddo explică: E inspirată din arta africană, cu femei care fac chestii care sunt percepute ca fiind masculine. Mai am una, în Somalia cu o fată care joacă baschet, acolo le este interzis, sau în orice caz sunt descurajate. În orice caz, lucrarea donată este deci o femeie africană care cântă la chitara electrică, sunt mai multe artiste care cântă la chitară, dar sunt mai puține. Această lucrare are și ceva de frondă, ceva diferit.

Elena Tanase: De ce te fascinează cultura hip-hop?

Saddo: E foarte bogată, e fascinantă şi apropo de frondă, cuprinde multe elemente foarte contrastante, de exemplu vezi o mașină de poliție în flăcări, dar vezi și flori, unește foarte multe elemente.

La întrebarea de ce a ales pentru licitaţia dedicată Crucii Roşii de pe 2 iulie, „Chitarista” şi nu alta, răspunsul e incitant. „Era singura pe care o aveam!”. Saddo vinde foarte repede. Explozia de culori, conexiunea cu celelalte arte şi... sinceritatea par să fie reţeta. În plus, Saddo este foarte deschis să colaboreze cu cei din artele conexe.

Saddo: Am colaborat cu mai mulți artiști, am făcut sculpturi, și o tapiserie am făcut împreună. În hip-hop sunt foarte frecvente feature-rile. Şi mi se pare tare să aplic ideea asta de feature, sau colaborare în lucrări. Şi dacă m-aș apuca eu de țesut sau de sculptat, cred că mi-ar lua luni, ani de zile, așa că mai bine eu fac ce știu şi colaborez cu alţii care fac ce ştiu ei!

L-am întrebat pe Saddo ce îl defineşte în mod deosebit. Iată răspunsul:

Saddo: Îmi place să pun cumva prea mult, dar nu într-un sens care să devină obositor, ci ca să te toţi uiţi şi să găseşti mereu şi mereu chestii pe care să le interpretezi cum vrei. De fapt, nu ştiu dacă sunt cea mai potrivită persoană să vorbesc despre lucrările mele, mi se pare fun să le fac!

Editor web: Liviu Cojan