Salariul minim în 2024. Guvernul, sindicatele și patronatele au avut fiecare câte o propunere, dar în final nu s-au înțeles

Guvernul face promisiuni angajaților cu salariul minim, chiar înainte de anul electoral. Guvernul condus de Marcel Ciolacu propune ca leafa minimă să urce din nou de la jumătatea anului viitor cu 400 de lei. Sindicatele cer o majorare mai mare și mai rapidă, în timp ce antreprenorii propun doar 200 de lei în plus. O treime din angajații din România câștigă salariul minim pe economie. Radu Burnete, director executiv Confederația Concordia, a declarat că la discuțiile despre salariul minim, patronatele, sindicatele și Guvernul au avut câte o propunere.

"Nu ne-am înțeles. Guvernul are întreaga putere de a decide în această privință. Mă aștept să fie cum dorește Guvernul", a declarat el.

Burnete a spus că principala reclamație a patronatelor nu a fost legată neapărat de valoarea salariului minim, ci de lipsa predictibilității stabilirii valorii.

"Începem să nu mai avem un calendar, era unul din puținele locuri unde exista predictibilitate, îl negociam în toamnă, intra în vigoare în ianuarie anul viitor.

Salariul minim împinge toate grilele de salarizare din companii în plus, iar ele au nevoie de predictibilitate cu 12 luni înainte. Am spus că dacă Guvernul vrea 3.700, foarte bine, dar am zis că să fie 3.500 la 1 iulie 2024 și 3.700 la 1 ianuarie 2025. N-a pus nimeni Guvernul anul ăsta să crească salariul în octombrie.

Teoretic, următoarea creștere a salariului minim ar trebui să fie la 1 ianuarie 2025 dacă respectăm ecartul folosit.

Am spus Guvernului că salariul minim nu trebuie să fie instrument de politică fiscală. Problema e că (în România - n.r.) nu vrem să lămurim problema numărului mare de oameni care câștigă salariul minim. Din analizele noastre e imposibil să vorbim de 1,8 milioane de oameni, pentru că economii similare din jurul nostru au cam 10% dintre angajați cu salariul minim. Avem foarte multe salarii pe hârtie la minim. Avem o mare problemă cu plata la gri.

Discuțiile nu trebuie să fie în fiecare an doar pe stabilirea acestei cifre, trebuie să vorbim de cum creștem valoarea adăugată, despre o infrastructură mai bună, despre cum creștem competitivitatea companiilor românești la export", a declarat Burnete.

Guvernul propune ca salariul minim să fie de 3.700 de lei la 1 iulie 2024, patronatele propun 3.500 de lei la 1 iulie 2024 și apoi 3.700 lei la 1 ianuarie 2025, în tmp ce sindicatele vor ca valoarea să fie 3.800 de lei la 1 martie 2024.

