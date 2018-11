Bebeluși infectați. Ministrul Sănătății: Îmi cer scuze în numele celor care nu și-au făcut datoria

Numărul bebelușilor cu probleme născuți la Maternitatea Giulești a ajuns la 17, dintre care 12 au fost confirmați deja de medici cu stafilococ auriu. Rezultatul preliminar al anchetei din maternități este alarmant: au fost depistaţi angajaţi la Maternitatea Giulești care au stafilococul auriu. Este un lanț întreg de vinovați, spune ministrul Sănătății, Sorina Pintea, care a cerut scuze părinților în numele angajaților de la Maternitatea Giulești.

"În august, când am tras un semnal de alarmă cu privire la spălatul pe mâini, am fost ironizată. Am avut dreptate. Bineînțeles că nu e normal. Am luat măsuri, dar nu e o soluție. Soluția e să respectăm regulile de igienă, să nu mai avem probleme în spitale," a declarat Sorina Pintea.

Este un "lanț întreg" de vinovați, spune ministrul Sănătății. "Până la urmă, oamenii semneaza de luare la cunoștință cu privire la proceduri. Șefii trebuia să le verifice."



"La alte maternități, în acest moment, nu sunt probleme. Puține, din câte am apucat să verificăm. Acţiunea de control tematică s-a suprapus peste ce s-a întâmplat. Înseamnă că intuiția mea a fost bună, că sunt probleme în maternități. Dar până acum, nu, în nicio altă maternitate," a mai spus ministrul Sănătății.



"Mi-e greu. Doar să-mi cer scuze în numele celor de acolo care nu și-au făcut datoria," este mesajul pe care sorina Pintea l-a transmis părinților copiilor cu probleme.

De la Maternitatea Giulești au fost prelevate 49 de probe de la angajați, au venit rezultatele de la 38 de analize, iar în cazul a 11 angajați rezultatul a fost pozitiv: sunt purtători de stafilococ auriu. Acești angajați nu vor mai veni la serviciu până nu se vor trata și până când noile analize nu vor indica un rezultat negativ.

Ministrul sănătății, Sorina Pintea, va face public raportul final vineri și a anunțat deja că măsurile vor fi drastice. Astfel, s-ar putea decide închiderea temporară a Maternității Giulești.

