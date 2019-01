Cel mai bun remediu împotriva răcelii și gripei este un leac al bunicilor. Recomandările nutriționistului Mihaela Bilic

Gripa e spaima românilor în această perioadă. Nu mai găsim vaccinuri, statul pare că vrea să mai calculeze ceva, în fiecare zi mor oameni răpuşi de boală. Cum putem face față gripei, cum să ne ferim, acestea sunt întrebările pentru care a oferit răspunsuri dr. Mihaela Bilic, medic nutriționist.

Atât pentru prevenirea, cât și pentru diminuarea simptomelor în cazul răcelii și gripei, nutriționistul Mihaela Bilic recomandă introducerea în alimentație a fructelor și legumelor bogate în vitamina C, dar și a suplimentelor care pot asigura necesarul de vitamina C, importantă pentru imunitate.

Ce mâncăm ca să ne întărim rezistenţa organismului

"Din punct de vedere al alimentației, putem face lucruri pentru sănătatea noastră. Vitamina C e aliatul nostru. Un gram pe zi poate nu doar să previna boala, ci și să diminueze simptomele bolii. De data aceasta, aș recomanda vitamina C sub formă de suplimente. Ca să luăm din legume și fructe, ar trebui să mâncăm 3-4 kilograme pe zi," spune Mihaela Bilic.

Cel mai bun remediu pentru boală este supa de carne

De asemenea, leacurile folosite de bunicii noștri, pot fi de mare folos în lupta împotriva gripei și răcelii, ameliorând simptomele.



"Din punct de vedere al mâncării, bunicile știau, și culmea este eficient, cel mai bun remediu pentru răceală și gripă este supa de carne. Supa de pui caldă are acest efect miraculos. Prin intermediul unui aminoacid numit cistină, scade congestia la nivelul căilor respiratorii, ajută ameliorarea respirației și la nivelul mucoaselor, tot ce înseamnă nas înfundat va fi ajutat de o supă caldă de pui," recomandă nutriționistul. "Din punct de vedere al mâncării, aș recomanda condimentele, ingrediente de tip usturoi, ardeiul iute, care are efectul extraordinar la nivelul ochilor și nasului, fluidifică secreţiile și, chiar dacă ne curge nasul mai mult, el reușeste să elimine inflamația. Un element care vine din Asia, tot mai la modă, e ghimbirul. Recomand proaspăt ras sau infuzie. Sunt condimentele care ne ajută eficient," adaugă Bilic.

Febra este un fenomen natural al organismului

În cazul în care simptomele se agravează, prezența la medic este obligatorie.

"Din punct de vedere al medicamentelor, tot ce înseamnă produse antiinflamatoare, tip paracetamol, pot ameliora. Când răceala are manifestări suplimentare, adică migrenă, tuse, trebuie să mergem la doctor, pentru că s-ar putea să fie o gripă mai gravă, care nu se tratează la domiciliu. Febra, în primă fază, e un fenomen natural al organismului. Prin creșterea temperaturii, omoară microbii. Din această cauză febra și transpirațiile sunt prima barieră de protecție a org. Nu trebuie să ne speriem. Din punct de vedere al suplimentelor, vitamina C poate fi în produse alături de zinc. Este un alt mineral care crește imunitatea," explică Mihaela Bilic.

Cum pregătim organismul pentru sezonul rece



"Imunitatea „locuiește” la nivelul tubului digestiv. În colon sunt populațiile de bacterii care ne asigură imunitatea. Un organism de 60 de kilograme, are 2 kilograme de bacterii vii. De echilibrul lor depinde sănătatea noastră și n-ar fi rău să le hrănim. Trebuiesc hrănite cu produse de tip probiotic, care înseamnă orice fel de aliment fermentat, lactate, murături, avem bacterii vii. Sau amidonul care hrănește aceste bacterii. Din păcate, foarte multă lume renuntă la produse făinoase pe criteriul de siluetă. Însă, acești colocatari de care ține imunitatea trebuie hrăniți, așa că nu eliminați din alimentație cartoful, banana. Amidonul face foarte bine la nivelul intestinului. Vitamina C, înainte de sezonul rece, 1 gram pe zi, 3 luni, poate crește imunitatea până la 20%," spune nutriționistul.

