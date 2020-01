Coronavirusul din China, declarat urgență mondială. Cum reacționează România și care e adevăratul pericol

Alexandru Rafila, reprezentantul României la OMS, a detaliat, joi seara, la Digi24, ce măsuri trebuie să ia România, după ce noul coronavirus din China a fost declarat urgență publică globală și a explicat că adevăratul pericol îl reprezintă posibilitatea ca virusul să sufere noi mutații și să devină și mai patogen, odată cu transmiterea de la om la om. Limitarea transmiterii este „cheia succesului în controlul acestei epidemii”, a subliniat Alexandru Rafila.

Boala produce o insuficiență respiratorie care necesită echipamente speciale de suport, care sunt extrem de limitate ca număr, în general, în toate țările, chiar dacă există anumite rezerve în acest sens, a subliniat Alexandru Rafila.

Președintele Societății Române de Microbiologie a spus că în prezent se lucrează la constituirea unor stocuri de echipamente de protecție, de măști și echipamente medicale, care sunt necesare pentru gestionarea posibilei extinderi a coronavirusului în România.

„Se lucrează foarte serios la aceasta, împreună cu Departamentul pentru Situații de Urgență. (...) Este un scenariu, se utilizează un scenariu mai puțin favorabil”, a explicat Alexandru Rafila, la Digi24, după anunțul OMS.

Adevăratul pericol

„Nu este foarte important faptul că în prezent rata de îmbolnăvire cu coronavirus a depășit-o pe cea din epidemia de SARS din 2002-2003. Această boală are foarte multe forme ușoare și medii, care probabil nici nu au fost încă diagnosticate. Rata mortalității nu depășește 2 la sută, deci nu este foarte mare, dacă am socoti și cazurile nediagnosticate, ea ar fi și mai mică, dar, foarte important, având în vedere că discutăm despre un virus care a suferit mutații care i-au permis să treacă de la animal la om, el poate să sufere mutații în continuare, prin transmiterea interumană, iar patogenitatea lui să crească și atunci am putea discuta despre o creștere a proporției de cazuri grave - în momentul de față este de 20 la sută - și bineînțeles, creșterea mortalității și solicitarea foarte serioasă, în cazul unui număr foarte mare de cazuri, a sistemelor de sănătate, pentru că boala produce o insuficiență respiratorie care necesită echipamente speciale de suport și care sunt extrem de limitate ca număr, în general în toate țările, chiar dacă există anumite rezerve în acest sens” - a explicat Alexandru Rafila la Digi24.

Unde vor fi internați primii 10 eventuali pacienți din România

„Pentru primele 10 cazuri, procedura este că, dacă vor apărea, vor fi îndrumate către Institutul Național de Infecțioase Matei Balș, unde vor fi diagnosticați în mod specific și tratați, pentru că la Matei Balș avem condiții speciale de izolare, care protejează și pacientul, și personalul medical. Una dintre recomandările explicite în cazul acestei urgențe globale realizate de OMS este protecția personalului medical. Personalul medical trebuie să fie protejat în fața acestei îmbolnăviri, pentru că altfel nu putem să controlăm lucrurile din punct de vedere profesional, medical”, a arătat reprezentantul României la OMS.

Virusul din oraşul chinez Wuhan reprezintă o urgenţă de nivel global, a decis joi seară Organizaţia Mondială a Sănătăţii , în condiţiile în care epidemia se extinde tot mai mult în afara Chinei.

„Această urgență mondială practic recomandă ca, imediat, toate statele membre ale Organiției Națiunilor Unite, toate țările lumii, să ia măsuri care să limiteze posibilitatea ca o persoană infectată cu coronavirus să intre în țară fără să fie depistată. De asemenea, statele trebuie să asigure condiții pentru diagnosticul și pentru tratament specializat, izolarea acestei persoane în timpul tratamentului, încât riscul de transmitere secundară să fie cât mai mic, dacă se poate să fie zero, pentru că la ceea ce asistăm în momentul de față este o extindere a îmbolnăvirilor în China. În momentul de față, toate regiunile din China au fost afectate și asta demonstrează că în ciuda măsurilor extraordinar de riguroase luate de autoritățile chineze, carantina gigantică, cu peste 50 de milioane de persoane, acest lucru nu a fost suficient și infecția s-a răspândit și în celelalte regiuni din China”, a arătat Alexandru Rafila.

„Noi ne găsim în situația că nu am așteptat această situație (de declarare a urgenței mondiale - n.r.) și am tratat cu toată seriozitatea, ca și cum ar fi fost declarată starea de urgență în urmă cu o săptămână, când a fost prima reuniune a Comitetului de urgență al OMS. Deja sunt funcționale în aeroporturile din România măsuri de identificare a persoanelor care ar putea să fie infectate, măsuri care să permită identificarea lor după trecerea controlului de frontieră, și, bineînțeles, pregătirea spitalelor - inițial de boli infecțioase - pentru diagnostic și pentru tratament individualizat”, a spus Alexandru Rafila la Digi24.

