Criza de Euthyrox, încă nerezolvată. Autoritățile nu pot explica de ce medicamentul nu se găsește în farmacii

Mii de români care au probleme cu tiroida nu mai găsesc în farmacii de câteva luni bune medicamentul care le reglează funcționarea glandei, iar criza de Euthyrox este departe de a se termina. Autoritățile nu pot explica de ce tratamentul nu se mai găsește în farmacii. În aceste condiții, bolnavii de tiroidă sunt lăsați să se descurce fiecare cum poate.

„Ianuarie a fost ultima dată când am luat o cutie, în martie a zis că nu are și mi-a dat un Accu-Thyrox, o soluție, care normal nu știam cum să o iau. Farmacista: eu zic să îl luați, nu faceți mutre că nu știți cum să îl luați, că vă explic eu, că nu se știe dacă altul veți mai găsi. Și de atunci am tot întrebat și nu mai este. E cel puțin la fel de important ca și insulina pentru diabetici”, spune Carmen Lemnaru, pacientă.

Soluția cumpărată îi ajunge până la finalul lunii. După aceea, nu știe ce va mai face. A împrumutat deja o folie de la o prietenă și nu mai poate apela. Situația nu este una singulară.

„Sunt peste 1.800 de pacienți care au reclamat lipsa Euthyrox. În primele trei luni din anul 2020 cererea de Euthyrox a crescut cu 13% față de aceleași trei luni din anul precendent. E puțin probabil să fi crescut numărul bolnavilor brusc. Pe de altă parte, foarte multă lume se concentrează găsind o scuză – a crescut cererea”, spune Vlad Mixich, de la Observatorul Român de Sănătate.

Acest lucru este confirmat și de reprezentanții distribuitorilor și retailerilor farmaceutici din România.

„Nu a existat o tăiere a comenzilor sau o tăiere a livrărilor către România pentru acest produs, Euthyrox. Produsul a continuat să vină în România în cantități la fel de mari ca și înainte, ba chiar, în ultimele luni, cred că aprilie, chiar și luna aceasta, producătorul, din câte știu eu, a mărit cantitățile. Cantitățile dispar din stocurile distribuitorilor imediat”, a declarat Iulian Trandafir, președintele Asociației Distribuitorilor și Retailerilor Farmaceutici din România (ADRFR).

Doar că în farmacii, medicamentele nu prea ajung.

„În momentul de față, datorită dificultăților în aprovizionare, furnizorii de medicamente, distribuitorii ne asigură doar necesarul aflat doar pe prescripție medicală. Dacă un pacient are 30 de comprimate, vor avea grijă să ne trimită doar acele 30 de comprimate. O cutie are 100 de comprimate, dintr-o cutie ajung medicamente la mai mulți pacienți”, spune Costel Grigore, de la Colegiul Farmaciștilor Călărași.

„Exportul paralel de Euthyrox în primele trei luni din 2020 a fost doar de 0,7% din consumul total. Asta nu e mult, în mod evident, nu se poate pune așadar această criză, cel puțin în prezent și pe ce ne spun cifrele, pe seama exportatorilor paraleli”, spune Vlad Mixich.

Autoritățile au demarat în urmă cu aproximativ două săptămâni o serie de controale în depozitele distribuitorilor de medicamente și în farmacii.

„S-au luat măsuri serioase, în sensul că s-au purtat discuții cu compania deținătoare de autorizație de punere pe piață, cu Colegiul Farmaciștilor, cu distribuitorii și s-a încercat să se găsească o remediere a problemei”, spune Anca Crupariu, purtător de cuvânt al Agenției Naționale a Medicamentului și Dispozitivelor Medicale din România.

Până când se va rezolva această criză sau până când autoritățile vor găsi o soluție, bolnavii sunt nevoiți să se descurce fiecare cum poate.

Editare web: Luana Păvălucă