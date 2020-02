CTP a povestit de ce l-a sunat ministrul Victor Costache

Cristian Tudor Popescu a declarat, la Digi24, că Victor Costache nu ar trebui să mai fie ministru al Sănătății și nici măcar medic după declarația legată de copiii autiști. Gazetarul a povestit, de asemenea, cum după o apariție la Digi24, a fost sunat de Victor Costache pentru a-l invita la un simpozion despre crearea unui program de transfuzii mai bun. „A invitat presa în ideea că vine să-i spună care e cel mai bun program de colectare de sânge pentru transfuzii. Adică eu sunt mai competent pentru a alege un program eficient pentru colectarea de sânge decât medicii, decât dânsul”, a spus Cristian Tudor Popescu.

„Pentru mine (n.r. Victor Costache) nu mai trebuia să fie ministru al Sănătății din ziua în care a făcut declarația despre copiii autiști de la Iași. (...) Domnul acesta este înalt chirurg (...) și spune că au făcut autism copiii, pentru că au fost părăsiți de părinți care au plecat la muncă în străinăte. După ce emiți o asemenea frază în calitate de medic trebuie să pleci, nu numai din calitatea de ministru, ci din calitatea de medic, pentru că autismul este o boală organică. Nu este o boală comportamentală mai mult sau puțin dobândită, este o dezvoltare anormală a creierului, care se manifestă în cea mai mare majoritate a cazurilor înainte de vârsta de 3 ani, uneori de la naștere. Cauzele ei sunt genetice sau virale. Infecții prenatale, substanțe chimice, care pot să influențeze dezvoltarea cerebrală”, afirmă gazetarul.

Cristian Tudor Popescu a povestit despre o convorbire telefonică pe care a avut-o cu ministrul Sănătății. Acesta l-a sunat la scurt timp după o apariție la Digi24, în care gazetarul îl critica pe chirurgul Mircea Beuran, medic implicat în tragedia de la Spitalul Floreasca, când o femeie a fost arsă pe masa de operație.

„Înainte de asta (de declarația cu autismul a ministrului - n.r.) am discutat cu domnul ministru. De-atunci deja am pus un steguleț de alarmă, ca la salvamari. M-a sunat domnul ministru după ce eu zisesem ce zisesem aici despre domnul Beuran, despre impostorul acela sinistru pe care îl știu de vreo 20 de ani. Și am spus ce trebuia spus despre acel individ și despre ce se întâmplă la Spitalul Floreasca, la Colegiul Medicilor ș.a.m.d. La 24 de ore după ce am zis eu ce am zis, mă sună domnul ministru. Și ce îmi spune? Domnule, cred că ar fi foarte importantă, esențială, participarea dumneavostră. Facem un simpozion la Palatul Parlamentului despre transfuzii, despre lipsa de sânge și cum putem să facem mai bine un program de transfuzii, că nici noi nu știm cum!

Pe bune?!

Deci, ce a făcut domnul ministru? A făcut un exercițiu de PR acolo. A invitat presa în ideea că vine presa să-i spună care e cel mai bun program de colectare de sânge pentru transfuzii. Adică eu sunt mai competent în a alege un program eficient pentru colectarea de sânge decât medicii, decât dânsul. E, de atunci... Știți că mie asta mi s-a întâmplat de multe ori. Cum ziceam ceva de un adeversar, de un dușman al unui om politic, foarte repede, în maximum 48 de ore, primeam un semn de la respectivul: Ar fi bine să ne vedem, să mai discutăm lucrurile. El crezând că eu dacă am ceva de zis de ăla, sunt cu el, deci cum ar veni, cine e împotriva ăluia, e cu mine”, a povestit Cristian Tudor Popescu.

Legat de colaborarea ministrului Sănătății cu o clinică privată, gazetarul a declarat: „Problema nu este dacă operează sau nu operează, dacă-și face sau nu-și face mâna. Probema este că pe data de 4 noiembrie depune jurământul ca ministru, iar pe 7 noiembrie semnează contractul cu Polisano sau cum îi cheamă. De ce nu a făcut cunoscut acest lucru public, atunci? Da, domnule, am semnat contractul. Putea să facă acest lucru. Nu l-a făcut. Mai mult, s-a înglodat în minciuni acum în legătură cu programul pe care îl are acolo, cu banii pe care operează. Dar, cum v-am spus, părerea mea despre dl. ministru s-a schimbat ceva mai devreme”.

