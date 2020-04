CTP despre „injectarea cu dezinfectant”: Trump poate ucide la fel de mulți oameni cum o face coronavirusul, cu astfel de ziceri

Cristian Tudor Popescu a comentat la Digi24 „recomandările” președintelui Trump cu privire la medicamente sau tratamente posibil utile în lupta cu coronavirusul. Șeful Casei Albe a insistat în ultimele săptămâni folosirea unui anume medicament, după care s-a întrebat într-o conferință de presă dacă nu cumva e bine ca lumea să își injecteze dezinfectant. Companiile producătoare și medicii au sărit ca arși, îndemnând lumea să nu asculte sfaturile președintelui american. În această situație, CTP spune că Donald Trump „poate ucide poate la fel de mulți mulți oameni cum o face coronavirusul, cu astfel de ziceri.

Claudiu Pândaru: Nu credeți că această sintagmă „fake news” este folosită mai degrabă de către cei care uzitează instrumentul fake-news?

Cristian Tudor Popescu: Da, sigur. Marele maestru mondial este domnul Trump. Cel care zbiară de 3 ori pe zi „fake news”, „fake news”, „fake news” la tot ce nu-i convine din presă. Tot ce nu e pe placul lui e fake news. La ce nivel a ajuns acest individ...

Îmi puneam problema, acum 20 de ani când eram într-o luptă la baionetă cu Corneliu Vadim Tudor care candida să ajungă președintele României, că dacă mă întrebați atunci dacă președintele Americii, al SUA, va putea - peste 20 de ani, n-are importanță -, să facă ceva mai rău decât Corneliu Vadim Tudor.... Bineînțeles că aș fi spus „du-te, bă, la culcare, că eu nu sunt profet”. „Du-te la furat de aici, ești nebun, cum o să se întâmple așa ceva?”.

E, se întâmplă! Domnul acesta a repetat în neștire „Hai la hidroxiclorochinonă, Hai la hidroxiclorochinonă, că e bună și e bine, o să fie bine!”. Învățase bine cuvântul ăsta, cred că a făcut niște exerciții.

A repetat lucrul ăsta, și de fiecare dată spune „I'm not a doctor!”, „I'm not a doctor!”. A mai spus ceva ieri. „I'm not a doctor, dar am altceva. Știți ce am eu... Am 3 creieri!”.

Prin urmare, ce spune el de fapt? Spune: „Nu sunt doctor, dar sunt mai deștept decât toți doctorii ăștia imbecili! Ascultați-mă pe mine, nu pe ei! Luați hidroclorochină!”.

Acum a mers și mai departe. „Domne, n-am putea noi să ne injectăm cu dezinfectant?”. Să se injecteze oamenii cu dezinfectant... Medicii din America deja sunt disperați. În momentul ăsta fac apel: „Domne, nu cumva să luați dezinfectant!”.

Donald Trump în momentul ăsta poate ucide poate la fel de mulți oameni cum o face coronavirusul, cu astfel de ziceri.

Și a treia și cea mai tare - „Nu putem să băgăm stimați specialiști - care de fapt nu vă pricepeți voi, eu știu, vă spun eu, vă dau eu soluția, că eu sunt Trump -, nu putem să băgăm lumină ultravioletă în corp?”.

Să băgăm raze ultraviolete în corpul omului. Cum s-o bage? Cu fibră optică? Probabil. Mă gândesc...

Vedeți ce face omul ăsta? Face exact inversul decât domnul Streinu-Cercel și cu consecințe care ar putea fi mult mai grave. Domnul Streinu-Cercel este medic, atestat ca medic profesionist, și se pronunță în legătură cu guverne paralele și cu ridicarea tuturor taxelor, iar domnul Trump nu este medic și se pronunță în legătură cu ceea ce ar trebui să stabilească numai medicii.

Dar, nu contează. Este destul de aparent. Păi, dacă spune președintele Statelor Unite...

Dar am ceva extraordinar să vă spun.

Un om pe net, domnul Balaban, a spus ceva superb. Mi-a scris pe net: „E ciudat că CT Popescu îl ia de sus pe Trump. Popescul e mult mai sărac, mai urât, mai scund, mai obscur, cu o meserie mai jalnică...”.

Prin urmare, cine are dreptate? Domnul Trump. Oricine poate să iasă și să spună „păi, a zis președintele Statelor Unite, domne, că să ne injectăm în venă dezinfectanți...”.

Asta este lumea!

