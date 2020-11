De ce nu a putut fi salvat Ionuț Anghel în trei ani? Directorul ANT: La momentul de față, condiția lui actuală nu permitea transplantul

Ionuț Anghel, a cărui viață depindea de un transplant de plămâni, a murit după ce a fost timp de trei ani pe lista de așteptare și avea nevoie ca România să încheie o convenție cu o clinică din străinătate, unde ar fi putut avea loc operația. Radu Zamfir, directorul Agenției Naționale de Transplant, a vorbit marți la Digi24 despre cazul tânărului de 35 de ani din Focșani.

„Îmi pare nespus de rău și consider că s-a făcut, cel puțin un ultima perioadă, pentru a ajunge la transplant. Au fost niște discuții cu centre din Italia pentru a fi operat acolo. Cei de acolo au spus că riscurile sunt prea mari și riscă să decedeze la scurt timp după efectuarea transplantului. După ce am primit acest răspuns am luat legătura cu niște centre din Franța să vedem dacă opinia este aceeași. Răspunsul tuturor centrelor din Italia a fost că e mult prea riscantă operația”, a spus Radu Zamfir, directorul Agenției Naționale de Transplant.

Întrebat dacă în România se putea face acest transplant, el a răspuns că „pentru a efectua un transplant pulmonar, pacientul se prezintă la acest centru - dacă se poate, este pus pe lista de așteptare, dacă nu, i se oferă negația și este pus pe lista de așteptare în străinătate”.

Zamfir a precizat că acum mai sunt opt pacienți pe lista de așteptare pentru un transplant pulmonar.

Directorul ANT a explicat că România a negociat semnarea unui memorandum cu Ungaria, însă țara vecină „a schimbat condițiile pentru efectuarea transplantului”.

„Noi nu putem efectua cazuri de complexitate mare și cazurile pediatriace. Tocmai aceste cazuri nu se puteau să se angajeze cei din Ungaria”, a precizat el.

„Am deschis discuțiile cu Italia, o țară care are centre high volume, și suntem aproape de o soluție pentru acești pacienți”, a adăugat Radu Zamfir.

Întrebat de ce a durat totuși trei ani pentru o analiză a cazului lui Ionuț Anghel, directorul ANT a răspuns că „pacienții care sunt înscriși pe lista de așteptare, de obicei pentru orice tip de transplant, sun evaluați perioadic, urmând se se stabilească oportunitatea. Starea lor se schimbă foarte rapid. Când s-a obținut negația, acum, a fost evaluat pentru transplant în străinătate. La momentul de față, condiția lui actuală nu permitea transplantul”.

Radu Zamfir a mai spus că „totul pornește de la numărul de donatori, noi am avut 56 de donatori” și că „activitatea de transplant este grevată și de această pandemie, care adaugă risc suplimentar”.

