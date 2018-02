Mușchii lui Vin Diesel, în câteva săptămâni. Dedesubturile afacerii murdare a traficului cu steroizi

Poţi să ai muşchii lui Vin Diesel în doar câteva săptămâni, pentru doar 300 de euro. Asta promit pe Internet comercianții de steroizi anabolizanți. Deși sunt substanțe interzise la noi în țară, tinerii și le administrează din dorința de a deveni cât mai mari și puternici. Prea puțini sunt conștienți de efectele secundare ale anabolizantelor, în timp ce dealerii scot bani grei din această afacere neagră.

Gicu Sfinteş, antrenor culturism: Eu l-am cunoscut pe băiatul ăsta în 1997, eu l-am dus pentru prima dată în lotul României, la campionatul balcanic de la Ceaceac, Iugoslavia. Era un băiat bun….s-a găsit că avea 5 substanţe în el, iar la ancheta de poliţie şi parchet a spus că nu a murit din cauza anabolizantelor, a murit de infarct. Infarctul poţi să-l faci de la acea medicamentaţie, care 99% sunt falsuri şi au tot felul de piraterii în ele şi substanţe interzise.

În anul 2015, culturistul Remus Octavian Mihăiţă a murit în sala de forţă. La autopsie s-a descoperit că se dopase cu 4 substanţe ilegale numite steroizi anabolizanţi.

Steroizii sunt derivaţi sintetici ai principalului hormon masculin, testosteronul. Pe termen scurt cresc masa musculară şi îţi dau o forţă de uriaş. Pe termen lung, te îmbolnăvesc grav şi pot să ucidă.

Zeci de mii de tineri români folosesc steroizi ca sa obţină un trup de Rambo. Sportivii îi caută pentru ambiţia de a obţine performanţe ridicate. Copiii, în sălile de sport, îi iau cu gândul că se vor face mari şi puternici, peste noapte. Prea puţini îşi asumă efectele secundare. O afacere neagră, în valoare de miliarde de dolari care se hrăneşte din mirajul trupului perfect.

Răzvan Ariton, antrenor culturism: Copiii care vin şi sunt vrăjiţi de miracolul ăsta al muşchilor peste noapte, datorită faptului că nu au rezultate. Nu au rezultate, bine, şi datorită antrenamentului defectuos, nu au rezultate nici datorită alimentaţiei corespunzătoare, nici odihna nu o au poate aşa cum trebuie, că sunt unii care lucrează de noapte poate. Corpul răspunde la anumiţi stimuli în anumite condiţii. Şi pe deasupra, mai vin şi ei cu nişte substanţe, că se bucură şi ei ca le iau mai ieftin, dar...şi atunci când vad că nu au rezultate, ce spun: măresc riscul.

Dan Poenaru, antrenor fitness: Problema e că, dacă aş putea să spun că există o problemă, practic, au rezultate extraordinare. Asta e problema. Pentru că dacă nu ar fi atât de eficienţi, nu am fi astăzi aici, discutând despre subiectul ăsta. Deci, adevărul este că sunt foarte eficienţi. Acuma, la ce cost, asta e o altă discuţie. Da, este un trend să spunem asa, folosirea substanţelor anabolizante, folosirea steroizilor. Intr-adevăr, în ultima perioadă, se pune accent pe: hai să arăt bine vara asta. Și se apelează, din păcate, la aceste substanţe.

Sergiu, 22 de ani: Din curiozitate şi din dorinţa de a vedea ce se întâmplă atunci cand iei steroizi, având un prieten care era pe un ciclu de steroizi, am fost tentant şi am dorit să iau şi eu o pastilă. Fără nicio problemă mi-a dat şi am început antrenamentul. Timp de 6,7 ore m-am antrenat. Niciodată nu am avut un antrenament atat de intens şi de lung.

Supereroi. Aşa vor sa se simtă cei care iau steroizi anabolizanţi. Sergiu a acceptat să ne împărtăşească experienţa lui, cu condiţia sa îi păstrăm anonimatul.

Sergiu: Pentru moment chiar m-am simţit ca Superman. Greutăţile cu care mă antrenam în mod obişnuit au fost mult mai mari, am avut energie mult mai multă, a doua zi nu am avut febră musculară. Am simţit pe moment un boost foarte mare de putere şi de energie....cunoscându-mi organismul și autocontrolul, am vrut să fie doar o experiență unică, să știu despre ce e vorba și chiar dacă sunt constient de beneficiile pe termen scurt, nu am de gând să le mai folosesc altădată. Calea cea mai sigura e cea mai grea, dar e cea mai sănătoasă pentru organism.

Valentin Bosioc, culturist: O substanţă ilegală de genul steroizilor anabolizanţi are rezultate şi vizibile şi simţibile. Adică îţi creşte forta, rezistenţa şi da, te schimbă fizic, în funcţie de sportul pe care îl practici...

Dr. Miruna Maria Popa, endocrinolog: O persoană sănătoasă care ia steroizi o să remarce, treptat, în funcţie de compusul pe care îl alege, o să remarce o creştere a masei musculare, o creştere a forţei, o să remarce şi efecte asupra motivaţiei, asupra determinării, asupra capacităţii de concentrare, per ansamblu, ajutând-o să performeze mai bine în sportul pe care îl practică, în general.

Răzvan Ariton, antrenor culturism: Steroizii sunt niste substante care au rolul de a produce refacere la nivel celular în organism. Ele au fost folosite pentru prima dată în timpul celui de-al Doilea Război Mondial, pentru recuperarea soldaților după răni, dupa fracturi, după operații. Practic, steroizii ajută la refacerea organismului. Într-adevar, musculatura creste în timpul refacerii. Noi ne-am cam învățat să abuzăm de aceste substanțe, ne-am învățat să le luăm în cantități necontrolate și exagerate.

Cum se ajunge la dependență

Exagerarea vine şi din nevoia permanentă de a consuma cantităţi tot mai mari de steroizi pe termen lung. Repede şi sigur, produc dependenţă.

Dr. Miruna Maria Popa, endocrinolog: Principalul motiv pentru care apare această dependență este că glandele endocrine nu funcționează singure. Avem de a face cu un homeostat, cu un aparat care ne reglează practic, tot ce se întâmplă în organism.... În momentul în care noi avem de-a face cu un nivel suprafiziologic hormonal, cum este cazul aportului exogen de androgeni, practic etajele superioare trimit semnale că nu mai e nevoie de funcția, în acel moment, a testiculelor, respectiv a ovarelor, pentru că vorbim și la femei cam de același lucru. Și că în acel moment nu mai e nevoie să secrete testosteron.

Însă nu doar dependenţa este un efect negativ al steroizilor. Medici şi nutriţionişti sportivi avertizează că excesul de substanţe anabolizante duce la boli grave, impotenţă, chelire, sterilitate sau cancer.

Dr. Miruna Maria Popa, endocrinolog: Dacă e să vorbim despre efectele adverse ale steroizilor, poate cel mai cunoscut şi cea mai mare teamă a consumatorilor este cel referitor la pierderea capacităţii de spermatogeneză şi la atrofia testiculară, la micşorarea dimensiunilor testiculelor... La femei apar tulburările de ciclu menstrual, apare virilizarea, apare hirsutism, poate apare atrofia sânilor, poate apărea clitoromegalie. Vorbim de asemenea, de incidenţa mai mare a morţii subite.

Dr. Şerban Damian, nutriţionist: Tot abuzul ăsta de steroizi poate conduce înspre zona de afecțiuni cardio-vasculare, zona bolilor hepatice, adică se stimulează acumularea de grăsime în ficat, pot să apară probleme serioase în zona asta. Dislipidemii șamd. Zona psihică, steroizii anabolizanti pot să afecteze inclusiv starea psihică, acea furie pe care ți-o dau într-un consum exagerat. Deci multe, multe probleme care pot să apară.

Dr. Miruna Maria Popa, endocrinolog: E foarte important și la ce vârstă începe acest consum. Dacă vorbim de perioada pre-pubertară, consumul de steroizi este foarte periculos și pe înălțimea finală, pentru că tot prin transformarea testosteronului în estrogen vom avea niște efecte la nivelul oaselor și se vor închide epifizele de creștere mai devreme decât ar fi trebuit. Motiv pentru care vom ajunge la aspectul acela clasic al unei persoane pe steroizi pe care o știm cu toții: o persoană scundă cu masă musculară multă.

Răzvan Ariton, antrenor culturism: De exemplu, dacă foloseşti doi steroizi androgeni, deci te vei trezi foarte curând cu ginecomastie...deci cu pietricica aia, glanda la bărbaţi, şi te trezeşti cu nişte procese de aromatizare, deci cu nişte procese de conversie a testosteronului în estrogen, şi când îti apar nişte probleme şi mai tarziu îţi dai seama că eşti steril, nu ştii de unde.

O tentație mult prea mare

Pentru tineri, tentaţia steroizilor este insa mult mai mare decât conştiinţa riscului la care se supun. Ce-i face totuşi să îşi pună în pericol sănătatea?

Vlad Panait, sportiv de performanţă: Multi mizează pe ideea că nu o să mi se întâmple chiar mie acest lucru. Din acest motiv sunt tentați să le folosească.

Dan Poenaru, antrenor fitness: Dacă, spre exemplu, un copil de 19 ani, care abia face tranziția de la o liga minoră în hochei și începe să joace în sportul profesionist, poate să semneze un contract de 5-6 milioane de dolari pe an. La 19 ani. Deci, dacă are abilitatea tehnică, singurul lucru care poate să îi lipsească sau antrenorul spune că îi lipsește: ar fi bine să mai pui niște masă pe ține, să nu te oprească. 10-15 kilograme de mușchi într-un an ajută.

Dr. Şerban Damian, nutriţionist: Pentru că există tentația asta de a-ți forța organismul sau de a căuta o scurtătură către a obține niște rezultate care altfel, pot să apară în ani sau pot să nu apară niciodată. Nu prea poți să te transformi la modul spectaculos cum o fac unii, îi vezi la modul să-și reducă stratul de grăsime spectaculos, să-și crească masă musculară. Greu de crezut astfel de performanțe într-un mod natural.

Dan Poenaru, antrenor fitness: E foarte greu pentru adolescenți în ziua de astăzi. Pentru că sunt bombardați sistematic cu imagini despre cum ar trebui să arate. Nu cred că se va schimba ușor, dar mă gândesc cum aș reacționa și cum m-aș simți dacă aș avea 19 ani acum. Este o presiune pentru ei că să arate bine, să arate într-un anumit fel. Nu sunt sociolog. Numai spun că ne-am transformat din păcate într-o societate foarte narcisistă. Preocupată cu imaginea fizică și cum arătăm în oglindă și așa mai departe.

Tinerii se lasă influențați

Deşi nu recunosc, mulţi actori de la Hollywood folosesc steroizi pentru a se potrivi cât mai bine rolurilor pe care le joacă. Jason Momoa din Conan Barbarul, Chris Hemsworth din Thor sau Dwayne Johnson „The Rock”, sunt doar câţiva dintre cei care au trecut prin transformări rapide şi sunt bănuiţi că au luat anabolizante. Muşchii lor perfect umflaţi îi influenţează şi acum pe tinerii care visează să arate ca-n reviste.

Valentin Bosioc, culturist: Îl vezi, într-adevar, vezi modelul x, vezi că e acolo sus, cu siguranță a luat. Și hai să iau și eu, dacă el a ajuns acolo cu siguranță ajung și eu.

Imaginea ideală a starurilor de la Hollywood, spiritul de competiţie, dar şi iluziile vândute celor mai naivi, au dus la dezvoltarea unei adevărate industrii a steroizilor anabolizanţi. Chiar dacă în ţara noastră sunt substanţe interzise la scară largă, administrarea lor se poate face totuşi în condiţii speciale.

Dr. Şerban Damian, nutriţionist: Prescripția de steroizi se face în anumite forme de cancere, în casexii, la persoane care trebuie să fie stimulate să acumuleze masă musculară, care intră în proces de degenerare. La persoanele în vârstă, în anumite afecțiuni.

Se pot cumpăra steroizii de la farmacie?

Dr. Miruna Maria Popa, endocrinolog: Cu o anumită rețeta medicală care justifică această administrare, sunt protocoale, nu e o simplă rețeta cu care te duci la farmacie. Evident, da, sunt afecțiuni, vorbim de niște hormoni, niște produse derivate hormonale. Evident că avem persoane cu deficit hormonal, care necesită această suplimantare hormonala, moment în care o vor primi. Se mai pot folosi în diverse anemii, pentru că ajută regenerarea sangvină, stimulează eritropoeza, pentru stări de wasting așa zise în diverse afecțiuni.

Aduși clandestin în România

Pentru piaţa neagră din Romania, steroizii sunt fabricaţi în apartamente sau sunt aduşi clandestin din alte ţări. Distribuitorii trec clandestin frontiera din Moldova sau Ucraina şi aduc în ţară substanţele-minune.

Dan Poenaru, antrenor fitness: Marea majoritate vin din țări cum ar fi Thailanda, China, Mexic. Care nici măcar nu sunt laboratoare autorizate. Deci oamenii le cumpără pe internet. Deci practic nu știu ce injectează. Poate să fie ulei de motor amestecat cu sodă caustică. Sau, în cel mai bun caz, poate să fie un hormon folosit în zootehnie.

În România, Legea privind substanţele anabolice este grav încălcată. Practic, deşi există reglementări la nivel European, vânzarea de steroizi este de neoprit. Se fac periodic controale în sălile de fitness, la vamă sau la poştă. Produsele găsite sunt confiscate, dar asta nu opreşte mafia steroizilor să-şi continue afacerile.

Gicu Sfinteș, antrenor culturism: În toate sălile şi peste tot se vând asemenea anabolizante. Eu, în 2015, cu alte servicii din România şi de afară, am prins un tir care trecea în Ucraina, de 200.000 de euro.

Vlad Panait, sportiv de performanţă: Chiar dacă ele sunt ilegale, chiar dacă sunt similare cu drogurile, de regulă sălile au propriul lor furnizor. Mulţi procură steroizii de pe la sală, de pe la cunostinţe, de pe la prieteni, de pe internet.

Un caz cunoscut de dopaj este cel al culturistului Remus Octavian Mihăiţă, tânărul care în anul 2015 a murit într-o sală de fitness din Braşov, în timpul antrenamentelor. La autopsie, i s-au descoperit în corp patru substanţe care se află pe lista interzisă de Agenţia Naţională Anti Doping: metandienonă, nandrolon, trenbolon şi clenbuterol.

Gicu Sfinteş, antrenor culturism: În 2015, cazul cu Remus Octavian Mihăiţă, s-a întâmplat în sală, la Olimpia Pro Gym. Acolo se folosesc foarte multe anabolizante. Acest sportiv, Remus Octavian Mihăiţă, el se dopa, dar se dopa cu ajutorul aşa-zisului antrenor, om de serviciu, Mezdrea Ovidiu.

Media a spus atunci că sala în care a murit Remus Mihăiţă aparţinea lui Ovidiu Mezdrea, membru în comisia de arbitraj a Federaţiei Române de Fitness şi Culturism. Contactaţi de reporterii Digi24, reprezentaţii FRFC au declarat că în anul 2015, Remus Mihaiţă nu era legitimat la clubul sportiv deţinut de Ovidiu Mezdrea, moartea lui neavând vreo legătură cu federaţia. În anul 2012, însă, în urma unui control al agenţiei anti-doping, s-a descoperit ca în aceeaşi sală de sport se vindeau pe sub mână substanţe de mare risc. Firma a fost amendată cu suma de 15.000 de lei.

Comercializarea anabolizalentelor este, aşadar, simplă. Oricine, oricând, poate să cumpere steroizi. Internetul le ridică în slăvi calităţile, dar nu spune nimic despre pericole.

Vlad Panait, sportiv de performanţă: De cele mai multe ori, chiar pe site-urile care încurajează folosirea steroizilor, se scot în evidenţă avantajele: creşterea masei musculare, creşterea performanţei, de cele mai multe ori se omit reacţiile adverse care pot fi, unele dintre ele chiar fatale.

Valentin Bosioc, culturist: Sunt foarte uşor procurabile, la un click distanţă. Chiar dacă nu ştii ce iei. Repet, ai dat un click, ai luat ulei de floarea soarelui şi tu crezi că iei testosteron.

La o simplă căutare pe Google, găsim nu mai puţin de 854.000 de rezultate. Adică atât de multe site-uri vând steroizi, dar, chipurile, oferă şi o aşa-zisă consultanţă în ceea ce priveşte administrarea lor.

Dan Poenaru, antrenor fitness: Până la urmă, oamenii cred ceea ce vor sa creadă. Şi văd ceea ce vor sa creadă. Degeaba vin eu aici şi vin şi spun că steroizii sunt..au efecte secundare şi o să mori şi poate o să faci cancer..peste 20 de ani. Şi copilu' se uită pe o pagină pe internet. Şi acolo sunt tot felul de păreri şi opinii care spun: a, nicio problemă, eu am făcut chestia asta aşa şi sunt bine şi n-am avut niciun fel de....el pe cine sa creadă? El crede ceea ce vrea sa creadă. Pentru că e acolo, pe internet, pentru un motiv.

Preţurile substanţelor anabolizante variază pe internet, între 10 lei şi 1.500 de lei - pentru cei ce aleg cicluri care le promit asemănarea cu vedete celebre în doar câteva săptămâni. De exemplu, dacă vrei sa arăţi ca Brad Pitt, pui la bătaie suma de 1.435 de lei şi muşchii ţi se umflă în numai 12 săptămâni. Afacerea are o strategie de marketing bine pusă la punct şi duce la câştiguri colosale.

Răzvan Ariton, antrenor culturism: Deci se fac milioane de euro. Se fac milioane. Cunosc persoane. Dar v-am spus, problema se pune că nu se mai vând produse bune şi se vând tot felul de prostii...

Comercianţii de steroizi de pe internet sunt foarte discreţi. Site-urile nu au opţiuni de contact şi nici adresă. Unii folosesc doar numere utilizabile în aplicaţia Whatsapp, pentru a fi mai greu depistaţi.

Agenţia Naţională Anti Doping declară că eforturile de a stopa comerţul on-line al anabolizanţilor este foarte dificil. Statul este neputincios în faţa valului de afacerişti care apar ca ciupercile după ploaie.

Răzvan Ariton, antrenor culturism: Vor să-l eradicheze, acest flagel al steroizilor, dar el nu va fi eradicat niciodată. Şi conform principiului fructului oprit, cam tot ce e interzis, e tot mai mult dorit.

Dan Poenaru, antrenor fitness: Trebuie să ieşim şi să vorbim despre subiectul ăsta. Nu o să fie uşor, nu o să se întâmple peste noapte, dar poate e ceva care trebuie făcut. Pentru că în continuare cred că o sa fie, lumea o să meargă din ce în ce mai mult în direcţia asta.

Valentin Bosioc, culturist: Într-adevăr, sunt şi beneficii, se vede că sunt, dar repet, foloseşti doar când ai un motiv foarte bine întemeiat. It's part of the game, face parte din joc, dar jocul nu e al tuturor. Cam asta e ideea, nu ar trebui folosite de oricine, oricând, fără cap.

În anul 2017, Agenţia Naţională Anti Doping a confiscat doar 117.000 de produse interzise. Amenzile pentru fabricarea, deţinerea, vânzarea sau cumpărarea de steroizi variază între 7.500 şi 45.000 de lei. În prezent, peste 800.000 de site-uri web vând milioane de fiole şi pastile, alături de tot atâtea speranţe. Speranţe pentru un trup perfect modelat şi plin de muşchi. Nimeni nu le spune tinerilor care cumpără steroizii, că îi vor distruge din interior.