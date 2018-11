Focar de infecție într-un spital judeţean

Multe dintre spitalele României sunt adevărate focare de infecţie. Printre ele se numără şi Policlinica Spitalului Judeţean din Constanţa, unde grupurile sanitare arată dezolant. Dincolo de aspect, toaletele reprezintă un adevărat pericol şi pentru pacienţii care le trec pragul. Igrasia, mucegaiul şi rugina au pus stâpânire pe tot, de la pereţi si ferestre până la calorifere şi uşi. Iar săpun şi hârtie igienică n-au mai avut demult. Conducerea spitalului promite că, în cel mult o lună grupurile sanitare, dar şi câteva cabinete vor fi complet reabilitate.

Pacientă: Spital județean... caloriferul, vedeți?! (n.r. se trânteşte uşa) Asta ați auzit, da?! Faci infarct. Lumină nu există. Toaletele, femei cu bărbați...

Este reacţia celor nevoiţi să înfrunte condiţiile insalubre din grupurile sanitare ale policlinicii Spitalului Judeţean din Constanţa. Rugină oriunde priveşti cu ochii, corpuri de mobilier lipsă, iar de săpun şi hârtie igienică nici nu poate fi vorba. Din cauza ferestrelor care nu se închid, geamul e în permanenţă deschis. Şi toaletele arată sub orice critică.

Pacienţilor nu le rămâne decât să facă haz de necaz.

Reporter: Cum vi se pare toaleta?

Pacientă: Încântătoare. Absolut fabuloasă, nu am cuvinte. Dar ce poți să stai pe hol de miros?! Numai cât intră o persoană și se între-deschide ușa și miroase. Toată lumea zice că a dezinfectat. Ce să vă spun? Nu am cuvinte. E sub orice limită...

Din două toalete funcționale în teorie, doar una poate fi utilizată. Cealaltă nu are bec. Angajații spitalului spun că se întâmplă să ajungă şi ei în spaţiile destinate pacienţilor.

Nurgian Curtasan, asistent medical: Vin familiile noastre. Sunt situații de urgență. Trebuie să te folosești.

Reprezentanții Spitalului Județean din Constanța dau asigurări că, până la sfârșitul anului, cele două grupuri sanitare vor fi renovate.

