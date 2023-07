Fratele bărbatului care a murit după ce a venit de la spitalul din Urziceni: „A ieșit fără o foaie, fără tratament, fără nimic”

Cazuri incredibile în județul Ialomița. Două dosare penale au fost deschise la spitalul din Urziceni după două incidente grave care au avut loc noaptea trecută: moartea unui pacient trimis acasă de la Camera de gardă și nașterea pe trotuarul din fața spitalului din zorii zilei de astăzi. În timp ce imaginile cu tânăra care aduce un copil pe lume pe trotuar au revoltat întreaga țară, managerul spune că nu are motive să își dea demisia. A fost amendată însă de 4.000 de lei de Inspecția Sanitară.

Imaginile șocante au fost postate pe rețelele sociale. În filmare se vede cum femeia este întinsă pe trotuar, iar medicii de pe o ambulanță o ajută să aducă pe lume bebelușul. Chiar în fața spitalului Urziceni. În comentarii oamenii spun că femeia ar fi ajuns în spital în travaliu, după care a fost dată afară. Managerul explică:

Daniela Ianuș - manager Spitalul Municipal din Urziceni: I s-a făcut prezentare în CPU, noi nu avem linie de gardă de ginecologie pentru că nu suntem județean, suntem municipal. S-a sunat la 112, s-a chemat ambulanța! Am văzut pe camere că a ieșit asistenta după ea și a chemat-o înapoi, totul a durat 19 minute, atât.

-Considerați că pentru această situație, ar trebui să va dați demisia?

-Nu!

Demisia o cere însă chiar ministrul Sănătății, care a demarat și o anchetă la spital.

Alexandru Rafila - ministrul Sănătății: O demisie de onoare sau o demitere a managagerului acestei unități medicale de către primarul din Urziceni, ca urmare a acestu eveniment scandalos e și morală, și potrivită. S-a dovedit că nu a fost o naștere complicată. Faptul că 2 colegi de la ambulanță au putut să asiste în condiții improvizate, iar copilul și mama sunt bine, arată că puteau fi asistați în spital, indiferent de specialitatea medicului de gardă.

Oamenii care locuiesc în zonă spun că cei de la spital îi trimit acasă, chiar dacă nu primesc tratament.

-Acum am plecat cu dureri. Am venit cu perfuzia cumpărată de mine și acum mi-a dat să îmi cumpăr perfuzie. Am venit și aseară și dl doctor m-a dat afară, cine vine îl dă afară. N-avem, nu pot să îți fac nimic. Pentru ce e spitalul ăsta?

Pe fir au intrat și polițiștii din Ialomița: au deschis un dosar penal pentru neglijență. Al doilea vizează alt caz, din aceeași noapte. Un bărbat de 32 de ani a murit după ce a fost trimis acasă, deși îi era rău.

Fratele bărbătului: Ieri, în jurul orei 16.30, m-a sunat fratele meu că simte că moare, se simte foarte rău. Am ajuns, am stat 20 de minute, după îmi zice fratele că doctora care era de serviciu îi spune: cum ai stat două zile cu dureri în piept și nu poți să mai stai 20 de minute? După ce a ieșit de acolo, a ieșit fără nicio foaie, fără niciun tratament, fără nimic. Am ajuns cu el acasă, s-a jucat cu fii-mea, în loc să se joace cu fii-sa ultima dată... Și i-am dat mesaj la 10 jumătate dacă e bine și nu mi-a mai răspuns. Și la 3 și 20 m-a sunat că a murit.

Primarul din Urziceni, de care aparține spitalul, a transmis jurnaliștilor Digi24 că nu va da un punct de vedere până nu se vor încheia anchetele începute după cele două incidente.

