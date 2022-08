Histerectomie totală cu anexectomie bilaterală și cura chirurgicală a unui chist renal cu pieloplastie, în același timp operator

„Curaj, onestitate, seriozitate.” Așa descrie Felicia echipa condusă de Conf. Dr. Doru Herghelegiu și Conf. Dr. Constantin Gîngu, de la Spitalul Clinic SANADOR, medici cu o vastă experiență care au realizat histerectomia totală cu anexectomie bilaterală și cura chirurgicală a unui chist renal cu pieloplastie, în același timp operator.

Astfel de abordări multidisciplinare sunt regula, nu excepția la SANADOR. Ori de câte ori situația o impune, medici de diferite specialități, cu bogată experiență în diagnosticarea, evaluarea și tratarea diverselor afecțiuni, colaborează pentru a oferi pacientului soluții medicale personalizate, pentru a obține cele mai bune rezultate imediat și pe termen lung.

Felicia a fost diagnosticată de Conf. Dr. Doru Herghelegiu, medic primar obstetrică-ginecologie, cu o formațiune tumorală ovariană și un chist renal drept dezvoltat pe un rinichi cu malformație congenitală – sindrom de joncțiune pielo-ureterală.

Abordarea chirurgicală a fost minim invazivă, laparoscopică, fiind rezolvate toate problemele în același timp operator. Au fost astfel evitate intervenția deschisă și inciziile multiple, care se vindecă într-un timp îndelungat, și eventualele cicatrici inestetice. Intervenția laparoscopică a avut multiple beneficii pentru pacientă: durere postoperatorie diminuată, recuperare rapidă și timp redus de spitalizare.

Felicia descrie intervenția ca pe „un somn bun, la capătul căruia m-am trezit cu o cicatrice mică”. Acest „somn bun” a fost posibil datorită experienței și sincronizării perfecte a membrilor echipei medicale multidisciplinare de la Spitalul Clinic SANADOR.

Despre Conf. Dr. Constantin Gîngu, medic primar urologie, coordonator pentru Chirurgia Urologică Oncologică și Reconstructivă la Spitalul Clinic SANADOR, Felicia are numai cuvinte de laudă: „A fost ca un înger păzitor pentru mine. Mi-a explicat ce urmează să facă, ce tehnologii va folosi. Povestea dânsului despre mine se derula în fața mea ca un film, dar aveam acea liniște pe care numai un profesionist redutabil ți-o poate induce. E trăirea noțiunii de încredere într-un medic, pe care am aflat-o la SANADOR. Plus spitalul, care e ceva SF, de la aparatură la organizare. Nu credeam că așa ceva e posibil!”.

Abordarea multidisciplinară minim invazivă de la Spitalului Clinic SANADOR este posibilă datorită medicilor de elită și echipamentelor și tehnologiilor medicale performante, de ultimă generație. Diverse patologii chirurgicale, inclusiv cele oncologice, pot fi tratate la SANADOR prin cele mai avansate proceduri chirurgicale minim invazive, inclusiv prin chirurgie robotică.