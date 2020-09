În 2020, Fundația Renașterea organizează digital maratonul „Race for the Cure” pentru sănătatea femeii și lupta împotriva cancerului

În acest an, Fundația Renașterea va organiza în datele de 25, 26 și 27 septembrie cursa tradițională „Race for the Cure România” de această dată în format digital, în premieră mondială și în același timp cu 31 de state europene partenere.

Race for the Cure este un eveniment de informare și de strângere de fonduri pentru sănătatea femeii. El a ajuns în 2020 la cea de-a șasea ediție și promovează prevenirea și combaterea cancerului la femei. 40 de echipe de celebrități din România vor participa cu echipe de start în competiția digitală, iar toți cei care se înscriu cu o donație minimă vor putea participa în echipe. Donațiile vor fi folosite pentru cheltuielile ecografiilor, mamografiilor și acțiunilor de susținere a pacientelor oncologice din România.

Premiera pe care o aduce ediţia din 2020 este că participarea diasporei la Race for the Cure, de oriunde din Europa, va putea aduce susţinere şi donaţii femeilor din România pentru prevenţia şi combaterea cancerului de san, de col uterin sau ovarian fiind o cursă digitală, fără un traseu fix, prestabilit.

„Anul acesta, linia de start a evenimentului Race for the Cure nu va fi una fizică, iar locul de alergare poate fi oriunde: pe banda de alergat de acasă, pe aleile din jurul blocului, într-un colţ din România sau oriunde în lume. Important este să ne înscriem pe platforma raceforthecure.eu, şi apoi să arătăm în online, folosind #RFTC2020 şi #Renasterea2020, că suntem alături de femeile din România, în drumul către combaterea cancerului, prin prevenţie, stil de viaţa sănătos şi investigaţii medicale periodice.

Statisticile sunt alarmante, plasând România pe un nemeritat loc fruntaş în ceea ce priveşte rata mortalităţii în Europa, deoarece prevenţia şi diagnosticarea precoce încă nu sunt prioritare, iar dramele femeilor diagnosticate cu cancer sunt copleşitoare. Haideţi să colorăm Facebook-ul, Instagram-ul, Tik-Tok-ul în roz în zilele Digital Race for the Cure, să donăm şi să îi îndemnăm pe toţi să o facă. Fiecare înscriere e transformată de Fundaţia Renaşterea în analize medicale pentru femeile defavorizate, ce le pot salva viaţa!”, a subliniat Mihaela Geoana, preşedinte şi co-fondator al Fundaţiei Renaşterea.

Anual, conform estimărilor, sunt diagnosticate cu cancer mamar 9.629 de femei la nivel național, numărul deceselor ridicându-se la 3.209.

Editor : A.D.