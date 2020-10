Localități din Cluj, plasate în carantină totală. Pentru a circula, localnicii au nevoie de declarație, iar tranzitul este interzis

Creșterea alarmantă a cazurilor de COVID-19, în ultimele 14 zile, a obligat autoritățile din județul Cluj să ia măsuri extreme. Două localităţi Sic și Săvădisla au intrat, azi-noapte, în carantină totală. Într-una dintre comune, s-au înregistrat peste 13 cazuri la mia de locuitori. În cealaltă, a fost nevoie de restricții severe, după ce zeci de persoane care au participat la un botez s-au infectat de la un lăutar, confirmat ulterior cu noul coronavirus.

Polițist: Declaraţi unde mergeţi şi pentru ce, şi dacă e ok vă las să treceţi.

Șofer: Dar am un formular din ăsta de care am avut în starea de urgenţă. Nu e ok dacă completez. ?

Polițist: Nu. Faceţi o declaraţie. Faceţi-o de pix atunci.

Toate maşinile care vin şi ies din Săvădisla, judeţul Cluj sunt oprite de filtrul poliţiştilor. Localitatea a intrat în carantină, iar accesul este interzis tuturor celor care nu locuiesc acolo sau nu au un motiv special de vizitare. Chiar şi aşa, totul trebuie trecut într-o declaraţie.

Șofer: Merg la Ciurila.

Polițist: Nu vă pot lăsa pe aici!

Șofer: Ştiam că ceva e la Săvădisla, dar nu ştiam că chiar aşa probleme. Trebuie să mă duc că am acolo la grădină de lucru şi...

Polițist: Îmi pare rău, nu se poate trece.

Șoferiță: Păi, uitaţi am cumpărat şi flori că merg la cimitir.

Polițist: Am înţeles, dar Săvădisla e în carantină.

Șoferiță: Și prin trecere nu se poate?

Polițist: Nu nu! E interzisă trecerea.

Reporter: Nu aţi ştiut că e carantină?

Șoferiță: Am ştiut, dar am zis că dacă e în trecere se poate trece, că sunt mai multe localităţi încolo şi nu ne-am gândit că se opreşte circulaţia.

Reporter: Dar nu vi se pare o măsură bună?

Șoferiță: Ba, foarte bună ni se pare şi să nu te opreşti deloc în localităţile care sunt în carantină că altfel nu scăpăm!

Șoferiță: Toată lumea trebuie să aibă grijă şi să fie conştient de ce se întâmplă! Nu unii purtăm mască, unii nu

Reporter: Nu aţi ştiut că e în carantină localitatea?

Șofer: Am văzut, dar credeam că dacă trec... asta e.

Reporter: Cum vi se pare măsura?

Șofer: Corectă!

Cu masca sub nas, în propria maşină, un localnic a putut să treacă, numai după ce a demonstrat că are domiciliul acolo.

Polițist: Bine, drum bun!

Reporter: Vedem că sunteţi primul care v-aţi pregătit până acum cu declaraţia! Aţi ştiut?

Șofer: Am ştiut!

Reporter: Unde mergeţi?

Șofer: Acasă! Aici am animalele şi stau în Săvădisla.

Șoferiță: Mi-am făcut declaraţie. Am un verişor cu retard pe care trebuie să-l duc al RMN! La 11 fără 20 are...

Polițist: Un buletin să-mi daţi, vă rog.

Șoferiță: Am înţeles. Sunt şi cadru medical, ştiu toate...

Polițist: Bine, doamna Livia, drum bun să aveţi!

Șoferiță: Toată lumea trebuie să aibă grijă şi să fie conştient de ce se întâmplă! Nu unii purtăm mască, unii nu, nu ne protejăm şi uite unde se ajunge să se închidă şi...

Cei care vor încerca să ajungă în localități peste dealuri, se vor alege cu dosar penal

În Săvădisla, rata de infectare a ajuns la 8,72 la mia de locuitori. În ultimele zile a crescut rapid numărul celor care s-au îmbolnăvit de COVID-19.

Asztalos Istvan, primar comuna Săvădisla: În data de 3 octombrie a fost un botez la care au participat 71 de persoane. În data de 15, am înţeles că de la muzicant a ieşit testul pozitiv dar asta nu înseamnă că muzicantul a dus boala la noi în Săvădisla. În data de 15 aveam o persoană, în data de 17 deja au plecat la test 32 de persoane. Din care au ieşit cu testul pozitiv 14 persoane.

În cealaltă localitate carantinată, Sic, s-a înregistrat o rată de infectare record: 13,53 de cazuri la mia de locuitori. Autoritățile spun că oamenii au luat virusul din mijloacele de transport în comun, pentru că mulți au sfidat regulile de protecție.

Mircea Abrudan, prefectul județului Cluj: Toate măsurile pe care le-am luat pentru UAT-urile cu peste 3 la mie se aplică şi aici, adică se închid restaurante, cafenele, baruri, masca e obligatorie şi în spaţiu deschis, şcolile trec în scenariul 3 şi evenimentele nu mai au loc.

Cei care vor încerca să ajungă în localități peste dealuri, se vor alege cu dosar penal pentru zădărnicirea combaterii bolilor. Iar persoanele care sunt prinse fără mască în interiorul satelor carantinate vor fi amendate cu cel puţin 500 de lei.

Reporter Măriuța Pop / Operator: Radu Tomuleț

Editor : Liviu Cojan