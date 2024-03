„M-am ridicat din pat după trei zile”

Consultul medical periodic și analizele recomandate de medic ne pot salva viața, pentru că unele afecțiuni grave nu provoacă semne și simptome în stadiile incipiente. Din fericire, există metode de screening prin care pot fi descoperite din timp aceste probleme de sănătate, înainte să se agraveze și să apară complicații.

În această situație s-a regăsit Sandu, un bărbat de 68 de ani, care mergea în fiecare an la medic pentru consultații și investigații. Deși nu avea manifestări clinice care să sugereze o afecțiune a prostatei, Sandu a făcut un test special - analiza PSA (antigenul specific prostatic). Rezultatul a indicat o suspiciune de adenom de prostată sau de cancer de prostată, iar medicul i-a recomandat și alte investigații, pentru stabilirea diagnosticului de certitudine.

În urma unei biopsii de prostată cu rezultat incert, Sandu s-a programat pentru o consultație la Conf. Dr. Constantin Gîngu, medic primar urologie, coordonator pentru Chirurgia Urologică Oncologică și Reconstructivă la Spitalul Clinic SANADOR.

La SANADOR, pacientul a beneficiat de o puncție a prostatei realizată printr-o tehnică avansată – fusion biopsy – care fuzionează imaginile oferite de examenul RMN multiparametric de prostată cu detalii în timp real furnizate de un ecograf de ultimă generație, BK3000. Astfel, puncția este mult mai precisă, iar rezultatele sunt de mare acuratețe, fără să mai fie necesară repetarea procedurii. În urma acestei investigații, diagnosticul a fost clar: Sandu avea cancer de prostată.

Din fericire, afecțiunea fusese descoperită într-un stadiu incipient, iar pacientul avea nevoie numai de tratament chirurgical, nu și de proceduri oncologice. În plus, pentru că tumora era de mici dimensiuni, Sandu a putut beneficia de prostatectomie robotică, realizată în deplină siguranță la Spitalul Clinic SANADOR de Conf. Dr. Constantin Gîngu. Procedura este o intervenție chirurgicală minim invazivă, asistată robotic, prin care este îndepărtată complet prostata, în timp ce structurile vasculare și nervoase din zona pelvisului nu sunt afectate.

Datorită abordului minim invaziv, Sandu și-a păstrat intactă funcția urinară și se poate bucura în continuare de o bună calitate a vieții. În cazul lui, cicatricile sunt de mici dimensiuni, iar recuperarea a fost rapidă și fără complicații.

„Despre perioada în care am stat internat la SANADOR vreau să menționez că dacă aveam nevoie de ceva, sunam și cineva venea în 60 de secunde. Nu am mai pomenit așa ceva în viața mea, deși eu am mai fost operat și internat în altă parte. Îmi amintesc că îmi făcusem griji tocmai din cauza asta, însă la SANADOR grijile mele au dispărut. M-am ridicat din pat după trei zile, iar după 7-8 zile m-am externat.”, își amintește Sandu.

În prezent, pacientul se simte foarte bine și revine la SANADOR pentru consultație și analize periodice. Rezultatul testului PSA este acum normal, iar Sandu precizează că va repeta acest test în fiecare an, pentru a se asigura că afecțiunea nu a recidivat.

La Spitalul Clinic SANADOR, Conf. Dr. Constantin Gîngu realizează cu succes o gamă variată de intervenții de chirurgie robotică urologică, atunci când există indicație pentru acest abord minim invaziv. Toate procedurile sunt efectuate cu robotul chirurgical da Vinci Xi, cel mai avansat model existent în prezent în lume. În timpul intervenției chirurgicale și postoperator, pacienții primesc îngrijiri avansate pe Secția de Anestezie și Terapie Intensivă acreditată ca secție ATI de categoria I – nivel de competență extinsă.

Printre intervențiile chirurgicale urologice care pot fi realizate la Spitalul Clinic SANADOR cu ajutorul robotului chirurgical se numără operații pentru tumori renale și tumori de glandă suprarenală, reconstrucția joncțiunii pielo-ureterale, cistectomii, nefrectomii, pieloplastii și reimplantare uretero-vezicală.