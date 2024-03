„Mergeam câțiva metri și simțeam nevoia să mă opresc”

Claudicația sau crampele musculare dureroase la nivelul picioarelor, disconfortul în timpul mersului care dispare în repaus, senzația de picioare reci sau grele sunt doar câteva dintre semnele și simptomele care pot indica apariția arteriopatiei obliterante, o boală cardiovasculară ce poate avea consecințe grave. Acestora li se mai pot alătura cianoza, parestezia și rănile deschise care se vindecă foarte greu sau deloc. Netratată la timp, boala poate evolua de la gangrenă până la necesitatea amputării piciorului afectat. Arteriopatia obliterantă sau boala arterială periferică apare din cauza depunerilor de calciu și grăsime pe vasele de sânge, care se îngustează și afectează fluxul de sânge.

Cu un astfel de diagnostic s-a confruntat și Alexandru, un pacient în vârstă de 67 de ani, cunoscut cu probleme cardiovasculare.

„După ce mergeam câțiva metri, aveam dureri în gambă și simțeam nevoia să mă opresc pentru o perioadă scurtă, apoi să-mi reiau mersul. Am remarcat că durerea apărea atunci când încercam să fac un pas forțat sau să merg într-un ritm alert. Am tras de mine o perioadă destul de lungă, până când nu s-a mai putut. Cam doi ani am încercat să forțez și să ignor simptomele”, povestește pacientul.

Pentru că durerile erau tot mai mari, Alexandru s-a programat la Dr. Elena Nechifor, medic primar chirurgie cardiovasculară la Spitalul Clinic SANADOR, de altfel medicul care l-a tratat în trecut pentru o boală valvulară. În urma consultului, pacientul a primit recomandarea de a efectua o arteriografie periferică, o investigație prin care sunt identificate leziunile aterosclerotice. În cazul lui Alexandru diagnosticul a fost clar. Bărbatul suferea de o ateromatoză severă cu închiderea completă a unor artere de la nivelul membrelor inferioare. Trebuia operat cât mai repede din cauza riscului crescut de a dezvolta complicații. La scurt timp, Alexandru s-a internat la Spitalul Clinic SANADOR pentru operație.

Intervenția chirurgicală a fost una complexă și s-a realizat prin implantarea unui stent în artera iliacă comună stângă și endarterectomia arterei femurale comune stângi și a arterei profunde la origine. Plus o plastie de lărgire cu petec venos, o procedură care implică utilizarea unui segment de venă, pentru a realiza o reparare sau o lărgire a unei artere, dar și un bypass femuro-popliteu proximal cu vena safenă internă. Această abordare hibridă, care combină intervenții chirurgicale și proceduri de cardiologie intervențională, este adesea folosită pentru a trata cazurile complexe de boală arterială periferică.

„După operație, recuperarea a fost foarte ușoară. Nu am avut dureri. La SANADOR sunt cele mai bune condiții din toate punctele de vedere. Indiferent de ce probleme voi avea, eu sau familia mea, aici vom veni de fiecare dată. La SANADOR îți rezolvi cu adevărat problemele”, povestește Alexandru după intervenția chirurgicală.

