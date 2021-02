Mihaela Bilic, despre medicamentele pentru slăbit: Chimia ne ajută, dar vine la pachet cu efecte colaterale

Mihaela Bilic a vorbit la Digi24 despre pastilele anti-obezitate. Medicul nutriționist spune că unele pastile ajută la reducerea kilogramelor în plus, dar „vin la pachet cu efecte colaterale”. În plus, spune Bilic, „nu am pastila anti-obezitate, deși pe internet circulă o reclamă cu imaginea mea. De asta am venit, să audă toată țara”.

Mihaela Bilic, medic nutriționist: N-am pastila antiobezitate, cu toate că pe internet există o reclamă cu imaginea mea, în care se arată... nu știu... niște prafuri de slăbit, ceva miraculos... Și acolo spune „o să slăbești de o să-ți cadă pantalonii de pe tine”, adică „o să slăbești mai mult decât îți dorești”...

Nu, dragii mei, n-am inventat-o, că dacă aș fi inventat-o eram... ce să mai... De asta am venit la Digi24, să audă țara întreagă.

Chimia (pastilele – n.red.) ne ajută, numai că vine la pachet, ca orice lucru în viață, cu efecte colaterale. Și am impresia că aici nu suntem dispuși...

Dacă o cură de slăbire era un medicament, ar fi trebuit să fie interzis. Nu numai că nu rezolvă problema, dar o agravează.

În atitudinea multor medici nutriționiști din străinătate a apărut această idee de a înceta inclusiv să prescrie oamenilor diferite regimuri, diete, cure de slăbire, tocmai pentru că dacă ar fi fost un medicament – spun ei, și este logic -, ar fi fost cel mai prost medicament cu putință, tocmai pentru că el nu numai că nu rezolvă problema, dar o agravează.

Deci, dacă cura de slăbire era un medicament, ar fi trebuit să fie interzis. Ei, bine, noi de-a cura de slăbire ne jucăm într-un fel nonșalant, avem impresia că ce mare lucru... „iată, elimin o categorie de alimente, îmi interzic nu știu ce alte produse”, nerealizând în ce fel ne fragilizăm din punct de vedere psihic, și în ce fel atentând, cu interdicțiile la aceste instincte, pentru că foamea este un instinct, la fel cum cum este și respirația.

În momentul în care se trece de un anumit prag, organismul spune „puțin îmi pasă de ce vrei tu, fac ce știu eu”. Și atunci, pe măsură ce noi acumulăm cure de slăbire, diete, interdicții, restricții va veni un moment în care se va răzvrăti toată ființa noastră împotriva acestor abuzuri, pentru că organismul le percepe ca un abuz, și atunci, nu numai că nu vom mai fi în control, o vom face lată tare.

Sunt sigură că industria pharma ar putea mâine să ne dea pilula care inhibă apetitul, numai că nu se vrea

Asta știe toată lumea... În majoritatea cazurilor, nu vreau să spun 100%, dar în majoritatea cazurilor va veni o perioadă în care vei mânca cel puțin la fel de mult, și toată lumea spune „nu numai că am pus kilogramele la loc, dar de multe ori am pus în plus”.

De-a lungul timpului au fost tot felul de produse care au fost inventate. Sunt sigură că industria pharma ar putea mâine să ne dea pilula care inhibă apetitul, numai că nu se vrea. De ce? Pentru că ar trebui să fie o pilulă cu efect central. În momentul în care noi am începe să fim foarte slabi, natura percepe acest lucru ca pe un atentat la viață. Și atunci, peste aceste mofturi - pot să le spun, că vrei să ai nu știu câte kilograme – vei mânca precum un animal înfometat.

Deci numai la nivel central, excitând teribil sistemul nervos, adică toate produsele care sunt excitante la nivel nervos, începând cu banala cafea care îți taie pofta de mâncare, mergând până la medicamentele psihotrope și până la substanțele care fac excitație la nivelul sistemului nervos. Ai adrenalină, ai stare de trezire, ești nedormit, îți accelerează bătăile inimii, ești cu putere de muncă, dar la un moment dat duce la epuizare.

Mai multe amănunte despre discuția dintre Mihaela Bilic și Cosmin Prelipceanu puteți urmări în materialul video.

Editor : Liviu Cojan