Ministrul Sănătății: „Vom avea o creştere progresivă şi în următoarele zile”. Când crede Nelu Tătaru că va scădea numărul de cazuri noi

Ministrul Sănătăţii se aşteaptă la o creştere progresivă a numărului de infectări cu COVID-19 şi în următoarele zile și spune că măsurile actuale impuse de autorități își vor face efectul peste două-trei săptămâni. Nelu Tătaru face apel la populație să respecte regulile sanitare, pentru că sistemul medical, deși se extinde, duce lipsă de personal.

„Rămânem în acelaşi ritm de creştere a numărului de cazuri noi. După cum vedeţi, sunt în aceleaşi judeţe şi municipiul Bucureşti în care avem o creştere în comunitate. Vom avea o creştere progresivă şi în următoarele zile, în măsura în care măsurile impuse de acum două zile, şi începând de luni cu evenimentele private, ar trebui să îşi facă efectul în următoarele două-trei săptămâni, dar ţine foarte mult de fiecare dintre noi", a declarat ministrul Nelu Tătaru, după vizita făcută la spitalul mobil de la Leţcani.

Întrebat de jurnalişti în cât timp s-ar ocupa toate locurile la terapie intensivă, ţinând cont de evoluția din ultima perioadă, ministrul Sănătăţii a spus că ar trebui să ne gândim cum să facem să nu mai fie locurile din spitale ocupate de tot mai multe cazuri COVID.

„Am şi eu o întrebare, cum am face să nu ocupăm locurile în ATI? Ştim foarte clar. Noi, sistemul medical, ne extindem. După cum aţi putut vedea, am solicitat spitalelor să pregătească şi 10% din paturile de la Terapie Intensivă din spitalele non-COVID. Am solicitat spitalelor să pregătească şi 15% din paturile de terapie obişnuită din spitalele non-COVID. Ne extindem, dar haideţi să ne gândim că suntem acelaşi corp medical de 7 luni de zile, ne întindem la maxim, dar în acelaşi timp să ne gândim că există şi pacienţi cu patologie non-COVID. Haideţi să avem grijă şi de ei. De noi, cei din stradă, depinde foarte mult dacă reaşezăm în acest moment nu neapărat gândirea, dar şi abordarea", a răspuns ministrul Sănătăţii.

